(Видео) Группировка Дикого Армана похитила и насильно удерживала 24 человека

Среди них и Джумагельдиев - так называемый Дикий Арман, и члены его группировки.



Члены группировки Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман, похитили и насильно удерживали 24 мирных гражданина. Об этом сообщил начальник службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров, передает Tengrinews.kz.

Как заявил начальник службы спецпрокуроров, на сегодня задержаны 18 членов ОПГ. У 21 лица судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

"Среди них и Джумагельдиев - так называемый Дикий Арман, и члены его группировки. На этом фигуранте остановлюсь отдельно.

Его вооруженные люди похитили и насильно удерживали 24 мирных гражданина из числа случайных прохожих. Их сначала перевозили с места на место, избивали, в результате один человек скончался. Кроме того, бандиты отобрали табельное оружие у сотрудника полиции, которого до этого жестоко избили в 12-й горбольнице", - заявил Ризабек Ожаров на пресс-конференции СЦК.

По его словам, по этим фактам расследуются уголовные дела.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяются различные домыслы и ложная информация - якобы Джумагельдиева отпустили или вывезли в неизвестном направлении. Официально сообщаю, если вначале этот гражданин был задержан полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела объединены и переданы для дальнейшего следствия нам, спецпрокурорам. Мы его перевели в следственный изолятор КНБ. Там он и содержится", - добавил начальник службы спецпрокуроров.

Источник: kaktus.media