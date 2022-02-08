Уголовное дело в отношении Азиза Суракматова прекращено

Напомним, Азиза Суракматова задержали в мае прошлого года по подозрению в незаконном обогащении.

Уголовное дело о незаконном обогащении в отношении бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова прекращено, пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что Первомайский районный суд столицы принял решении о прекращении дела за истечением срока давности.

Напомним, Азиза Суракматова задержали в мае прошлого года по подозрению в незаконном обогащении. По данным следствия, активы экс-мэра и его близких родственников составляют свыше $50 миллионов. В июле Суракматов пошел на сделку со следствием и возместил ущерб государству в размере 150 миллионов сомов. Его отпустили из-под стражи.

Источник: bulak.kg