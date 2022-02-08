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Токона Мамытова вызвали на допрос по делу о госгранице

Экс-омбудсмена Токона Мамытова вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о госгранице, пишут СМИ.

Как сообщили в Генпрокуратуре, Мамытова вызвали в качестве свидетеля.

Ранее по делу о протоколе 2009 года об участке на кыргызско-таджикской границы несколько раз на допрос вызывали депутата Адахана Мадумарова.

Напомним, Мамытов в 2007–2008 был секретарем Совета безопасности КР, в 2008–2009 — государственным советником администрации президента, в 2009 — председателем Пограничной службы КР.

Источник: bulak.kg

           

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