Каныбек Осмоналиев: «В каждой стране должен быть борт № 1»

Сейчас проблемно успевать за всеми международными вопросами.

«Президент – глава государства, гарант Конституции, не нужно превращать в политику проблему с самолетом, надо обеспечивать его перелетом», - сказал информационному агентству NazarNews профессор Каныбек Осмоналиев.

– Господин Каныбек, среди общественности появились разговоры о том, что надо купить президенту самолет, чтобы он не нанимал частные самолеты, ведь он – лицо нашего государства. Действительно ли надо купить самолет президенту?

– Абсурдно поднимать ажиотаж вокруг этого вопроса! В любой стране должен быть борт №1. Это требование ныне динамического времени.

Сейчас проблемно успевать за всеми международными вопросами. Президент – глава государства, гарант Конституции. Поэтому, вместо того чтобы превращать этот вопрос в политику, мы могли бы ради репутации нашей же страны купить самолет, обеспечить его перелетами. Я так и не понял, кому выгодно раздувать из этого вопрос международного уровня. Мы ведь ни разу не замечали, чтобы соседние страны поднимали такие вопросы.

Источник: Nazar News.kg