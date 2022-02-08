ГКНБ возбудил уголовное дело на сестру Равшана Жээнбекова

Такой путь приводит власть, госинституты и страну к пропасти.

В отношении бывшей судьи Миры Джеенбековой - сестры Равшана Жээнбекова - возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"После того как выяснилась вся ложь в отношении моей сестры Миры Джеенбековой и 104 квартир, сотрудники ГКНБ возбудили в отношении ее уголовное дело по статье "Коррупция". Вот только что она вернулась после допроса.

Прежние власти преследовали и сажали только своих оппонентов. А эти преследуют родственников, детей и помощников. Такой путь приводит власть, госинституты и страну к пропасти. У вас не получится заставить замолчать оппозицию подобным образом", - заявил Равшан Жээнбеков.

Напомним, в начале апреля 2021 года ГКНБ заявил, что судья Мира Джеенбекова - сестра оппозиционного политика Равшана Жээнбекова, - не имея законных источников дохода, приобрела 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений и десять парковочных мест.

Журналист Арген Камалдинов опровергает информацию. Он сообщил, что ГКНБ перечислил все помещения одного здания.

Источник: kaktus.media