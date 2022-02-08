ГКНБ возбудил уголовное дело на сестру Равшана Жээнбекова

Такой путь приводит власть, госинституты и страну к пропасти.
В отношении бывшей судьи Миры Джеенбековой - сестры Равшана Жээнбекова - возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
"После того как выяснилась вся ложь в отношении моей сестры Миры Джеенбековой и 104 квартир, сотрудники ГКНБ возбудили в отношении ее уголовное дело по статье "Коррупция". Вот только что она вернулась после допроса.
Прежние власти преследовали и сажали только своих оппонентов. А эти преследуют родственников, детей и помощников. Такой путь приводит власть, госинституты и страну к пропасти. У вас не получится заставить замолчать оппозицию подобным образом", - заявил Равшан Жээнбеков.
Напомним, в начале апреля 2021 года ГКНБ заявил, что судья Мира Джеенбекова - сестра оппозиционного политика Равшана Жээнбекова, - не имея законных источников дохода, приобрела 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений и десять парковочных мест.
Журналист Арген Камалдинов опровергает информацию. Он сообщил, что ГКНБ перечислил все помещения одного здания.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!