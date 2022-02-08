«Мечтал стать хирургом, но работаю мясником». Почему перспективная молодежь уезжает из Кыргызстана

Когда училась в старших классах, анализировала: как и сколько представители разных профессий зарабатывают деньги.

Тяжелая экономическая ситуация на родине вынуждает активную молодежь искать счастья на чужбине, в странах, где молодые люди имеют возможность развивать свой человеческий потенциал и качество жизни. Bulak.kg представляет вниманию читателей три истории о мигрантах, перебравшихся из Кыргызстана в Россию.

Асель, 21 год

Асель из села Мырза-Аке Ошской области училась на круглые пятерки, занималась музыкой, активистка даже избиралась президентом школы. Мечтала выучиться на программиста. Но что-то пошло не так. Сейчас она работает официанткой в ресторане в Москве.

— Когда училась в 10 классе, у меня появилась возможность поступить в один из престижных университетов Китая. Я прошла первый этап. Далее мне объяснили, что необходимо около 50 тысяч (сомов? долларов?), чтобы ехать туда и оформить пакет документов. В тот момент у меня не было никаких денег. Мне очень хотелось поступить на программиста. Еще любила разные языки, хотела учить английский.

У семьи не было средств, и Асель была вынуждена отказаться от своих планов на учебу в Китае. Девушка стала думать, что делать дальше.

— Когда училась в старших классах, анализировала: как и сколько представители разных профессий зарабатывают деньги. Например, у меня есть хорошие знакомые, которые окончили университет с красным дипломом. Одна — юридический факультет, вторая выучилась на банковского работника. Первая хотела устроиться на работу юристом, но у нее потребовали 100 тысяч. Такой суммы не было. И она уехала работать в Россию. В данный момент она работает тут поваром, готовит салаты. Вторая же хотела устроиться на работу в банк, там попросили, чтобы она привела людей, которые готовы у нее взять в кредит крупную сумму именно в этом банке. Она не смогла найти таких людей. И она пошла на базаре работать, продавать одежду. Поэтому я еще в школе решила: поступлю в вуз, переведусь на заочное отделение и уеду в Россию.

В целом, мои ожидания от взрослой жизни не оправдались. Я поняла, что мне никогда не поступить туда, куда желаю. Мне стало все равно. Розовые очки мне сняли родители еще в школе, за что я им благодарна. Не хочу в Кыргызстане оставаться, там нормальные деньги найдешь, если только коррупционером быть.

А Россия оказалась как раз подходящим вариантом. Зная, какая слабая экономика у нас, маленькие зарплаты, а также высокие цены, я по собственной воле приехала сюда — в Россию.

В итоге я поступила на филолога русского языка и литературы. Таково было желание моих родителей. Профессия, можно сказать, очень интересная. Но только на учебу на первом курсе ушло 100 тысяч сомов. Я перевелась на заочное и по собственной воле отправилась в Россию. С одной стороны, мне было не жаль отставить учебу на второй план — я не любила свою будущую профессию.

Вероятность, что буду работать по специальности, очень мала. Вряд ли я буду работать за 10-15 тысяч дома, когда здесь можно заработать в 5-6 раз больше. И я очень надеюсь, что, как и обещал, Садыр Жапаров поднимет зарплату учителям. Когда это произойдет, я подумаю над этим.

Поначалу в России у меня были трудности с документами. Из-за ошибки в одном из них я не могла устроиться на работу официально. Везде из-за этого документа меня не брали на работу, поэтому приходилось опять и опять искать подработку. Обратилась к соотечественнику, который делал документы. Но он подсунул фальшивые, с которыми я также не смогла никуда устроиться.

Далее я обратилась в миграционную службу. Они сказали, чтобы я выехала за границы России, чтобы исправить это все. Но тут начался длинный карантин, все границы закрыли. Потом я нашла работу, благодаря которой смогла справиться в этой трудной ситуации.

«Погашу кредиты родителей, выучу сестренку, заработаю на приданое. И тогда буду готова вернуться в страну», — решила я тогда.

Уезжая в Россию, я поставила перед собой задачу заработать на свой контракт, а дальше помогать родителям, закрывать свои ежедневные потребности. Но ведь раз за разом появляются все новые цели и потребности. Сейчас моя цель – погасить кредит родителей. Еще я хочу подарить своим младшим сестрам ноутбук, принтер, телефон. Хочу выучить младшую сестру, оплатить ей контракт на учебу, помогать финансово, морально и поддержать во всем остальном. Сестричка любит учиться, стремится ко всему новому. Если она выберет подходящий вуз и захочет учиться в нем, я всегда ей помогу, в любом случае.

Сейчас Асель сфокусировала свои усилия на оказании финансовой поддержки своим родным и близким, для себя же видит перспективу в счастливом замужестве и создании собственной семьи.

— Я мечтала построить карьеру программиста, путешествовать по миру, увидеть как можно больше стран, зарабатывать хорошо, и, наконец, учить новые языки. Если бы тогда у меня была возможность поступить в Китай, я развивала бы себя как программиста. Не знаю, как там было бы, но я тогда видела бы какие-то светлые перспективы впереди. А если выбрала бы связанную с английским языком деятельность, то при поддержке родителей, наверное, стала бы дипломатом международного уровня. Училась бы и стремилась к этому изо всех сил. Но развивала бы свой потенциал в других странах — не в Кыргызстане, из-за его слабой экономики.

Сейчас я работаю официантом в ресторане японской кухни. Коллектив очень хороший. Но карьеру здесь делать я не хочу. Конечно, стать менеджером хорошо, но ведь и ответственности больше! А зарплата меньше, чем у официантов. Я приехала сюда работать, хочу заработать побыстрее и уехать. Хочу заработать себе на приданое. Не хочу тут задерживаться, потому что меня всегда тянет в Кыргызстан. Люблю свою родину. Мне там спокойнее, там я вместе со своими родителями, родными и друзьями. Хочу стать примерной невестой, затем и мамой, поэтому по приезду в Кыргызстан запишусь на курсы шитья и научусь водить машину.

Уважаю молодых ребят, которые работают в других странах. Они хорошо учились, разговаривают на других языках и развиваются дальше. Они должны внести какой-то вклад в развитие страны. Но на себя я не хочу брать такую ответственность.

То, что молодежь уезжает, влияет плохо на страну. Тут многие не хотят возвращаться на родину, они уже прониклись чужой культурой, предпочитают жить и оставаться там, где живут, открыть бизнес, развиваться… Дети их уже граждане России, других стран. Это большой минус для Кыргызстана.

Камчибеков Канатбек, 30 лет

Предприниматель. Мечтал стать хирургом, но бросил учебу и уехал в Россию. Канатбек рассказывает о препятствиях на пути к мечте, о том, насколько изменилась жизнь мигрантов за последние 10 лет и почему он не хочет возвращаться на родину.

— Я еще в школе учился, а все вокруг планировали уехать в Россию. После отмены визового режима начался просто бум. Пик, когда наши уезжали туда. Я всем говорил, что никогда не поеду в Россию. У меня было в планах было получить высшее образование в Медакадемии в Кыргызстане. Получилось, что у меня не хватило пары баллов на ОРТ, и я не прошел. А я горел и мечтал стать хирургом! Люди в Медакадемии как-то назвали крупную сумму, чтобы устроить меня в университет. Мы все знаем, что работники вузов могут так, в странах СНГ стопроцентно такое есть. Выделяются квоты бюджетникам, иностранцам. Эти места все продаются. Там очень большие деньги крутятся. Такое, думаю не только в нашей стране. Мне кажется, что во всех странах мира надо пересмотреть систему образования.

Так вот, я с отцом поговорил на эту тему. Он мне сказал: «Сынок, я найду эти деньги, 1000 долларов, чтобы только поступить. Но ты должен дать слово мужчины, что отучишься до конца. Хорошо обдумай это и завтра дашь ответ. Чтобы стать хорошим врачом, нужно учиться 11 лет, и не факт, что у тебя будет семья к этому моменту. Тогда я уже буду старым и не смогу тебя поддерживать». Я переспал с этой мыслью, утром сказал, что не буду поступать в Медакадемию. В тот момент семья переживала тяжелый период. Я младший. Старший брат только окончил вуз, не работал. Средний брат в Казахстане. Отец все силы отдавал матери, которая болела.

Попрощавшись с мечтой стать хирургом, Канатбек решил пойти по стопам отца — выучиться на геологоразведчика. Поступил на бюджет по результатам ОРТ. Но учеба в вузе продлилась недолго.

— В первый месяц учебы был старостой группы. Помню, изучали разные виды камней. Это было в ОшТУ. А я из Джалал-Абада. С местными у меня не задались отношения. Надо представить себе 2008 год — криминогенная обстановка, постоянные драки, стычки с местными. Приехал однажды домой с квадратной головой — после избиения толпой. После этого родители наотрез отказались отпустить обратно на учебу, боялись, что потеряют меня. Мама сильно переживала. И я остался. Но дома я пробыл недолго. Приехал друг, его семья уехала в Россию, там они все и получили гражданство. «Поехали. Что тебе здесь делать? Никакого роста» — сказал он мне. И так мы и уехали. Мне было 17 лет.

Больших целей тогда я перед собой не ставил. В 2008-м экономический кризис в мире. Думал, поеду, поработаю полгода, куплю себе тачку, потом вернусь и продолжу учебу. Но эти полгода прошли очень быстро, я только-только начал себя содержать… А уже надо было восстановиться на учебе, для чего проплатить. Денег ни на это, ни на дорогу домой не было. А на очном отделении, по любому, преподаватели требовали бы взятки за экзамены, зачеты. И там особо не подработаешь. Поэтому я решил остаться в России.

Поначалу мигранты вели себя очень тихо, прятались. На улице, в метро -везде тебя ловили менты. Ты мог не брать с собой документов. В любом случае терял нормальные деньги. Деньги мы прятали в носки, даже в нижнее белье. Реальность была такая. Лично я не прятал. Можно сказать, первые два года даже нечего было прятать. А сейчас не то, что прятать — с правоохранителями даже можно дерзко поговорить. Были моменты, когда по ночам мы крали еду у соседей. Роллтоны, бич-пакеты стоили 6 рублей. Мы брали иногда один и делили на троих. Побольше кипятка — и пакетик роллтона набухает до такой степени, что можно на троих поделить. Бывало, ночевали на вокзалах зимой. В тот момент были бомбилы, таксисты, в основном азербайджанцы. Мы садились в такси, называли какую-нибудь окраину Москвы и ехали, чтобы только время убить и не мерзнуть. На другой конец Москвы отвезет, в каком-то переулке остановит, а мы выпрыгивали из машины и сбегали. Конечно, это было неправильно. Были трудные времена.

Сейчас мигранты живут в других условиях. Очень много кыргызстанцев взяли ипотеку в последнее время. Мигранты поднялись — очень круто и очень сильно, и мировоззрение, и поведение, и уровень жизни, и уровень образования.

Со временем ценности и взгляды меняются. Если бы условные 50 или 100 тысяч долларов заработал, многое попробовал бы, например, подумал, что можно исправить в Кыргызстане. Но даже 10 миллионами сомов или даже рублей ничего не решишь. В Кыргызстане они утекут как вода сквозь пальцы.

Здесь полным-полно таких как я, бросивших учебу и приехавших сюда. Я-то в самом начале бросил. Знаю профессоров, которые работают здесь в ресторане. Есть бывшие чиновники из аппарата президента, которые сейчас стоят за мясными прилавками. Знаю таких людей, которые при Бакиеве работали. В Москве сейчас очень хорошо зарабатывают, но самая востребованная работа — курьерская служба. Кто бы мог подумать – белые воротнички, чуть ли не доктора наук бросают свою работу и идут в курьеры!

Уезжают из Кыргызстана люди с опытом работы в госструктурах, госуправлении. Каждые 5 -10 лет при каждом перевороте мы теряем ценные кадры, которых выращивали десятками лет. Уехали умные, дельные люди. Будет дефицит стоящих кадров. В ближайшие 15-20 лет нас ждет, скажем так, кадровая яма. Специалисты выезжают из страны с 2000 года. Отток молодежи большой. Самый трудоспособный возраст — от 20 до 40 лет — мы работаем не на свою страну. Приезжаем туда в старости и становимся головной болью для государства, грубо говоря. Поэтому нужно создавать рабочие места в Кыргызстане — это не упрек в сторону государства, это касается каждого из нас.

Я выучился на экономиста заочно. Родители настояли, чтобы у меня диплом был. Старался защитить его своими силами. Но тоже не дали. В Кыргызстане свои, оказывается, заморочки. Увидел всю прелесть системы образования в Кыргызстане, что вытворяли знатные профессора. Все равно мне пришлось заплатить за дипломную работу.

В 2014 году я приезжал. Думал, вернусь, останусь, открою свое дело. Вдали от дома вы скучаете по родине, родным, все кажется идеальным. Думаете: дома ведь тоже можно заработать, почему бы не поднимать свой Кыргызстан? Прилетаешь, и уже в аэропорту начинают рушиться ожидания. Побыв в Кыргызстане месяц, я передумал и вернулся обратно. Не то, что месяц — за неделю ты понимаешь всё. Невозможно! Невозможно — вот так взять и с нуля что-то делать. Это просто потерянное твое время. Конечно, кто-то рискует, ставит свою жизнь, свой комфорт на кон и едут туда. Но только один из ста добивается, я бы не сказал успеха, а стабильности. Я пока не готов. Я еще не реализовал, что планировал в большом городе.

Мы сейчас молодые предприниматели — занимаемся розничной торговлей мясом. Малым бизнесом здесь ты можешь достичь большего за год, чем 5 лет занимаясь средним бизнесом в Кыргызстане. Здесь ты не нуждаешься. А в Кыргызстане потратишь больше, чем заработаешь. Я не говорю, что Кыргызстан бедный — страна просто разворована. После жизни в таком мегаполисе вернуться в Кыргызстан – это как пересесть с автомобиля на арбу или в центре города ходить в старых башмаках. Хотя я не считаю, что Москва такой уж развитый город, отделяю Москву от России. Она намного впереди Кыргызстана во многих вопросах.

Любая страна-донор мигрантов рано или поздно должна встать на ноги, как Корея, Китай, которые в свое время поставляли миру мигрантов. Я уверен, что и Кыргызстан встанет на путь развития.

Орозматова Гульзина, 22 года.

Работает бухгалтером в турецкой фирме. Она рассказывает о попытках построить карьеру в Кыргызстане после окончания университета, о взаимоотношениях соотечественников в Москве.

— После университета осенью я устроилась на работу в банк. Мне там было тесно, казалось, это неперспективное место. Ведь в студенчестве я была в постоянном движении, занималась волонтерством, другими проектами. Я жила в селе и каждый день ездила в город на работу. Времени ни на что другое, кроме работы и домашнего хозяйства, не хватало. Я чувствовала, что не росла. Еще это давление, связанное с темой замужества.

В Кыргызстане сложно устроиться на работу своими силами. Даже если ты классный, лучший из лучших, тебя не поддержат. Видела, что в основном все решается деньгами. Мне не нравилось работать в банке — маленькая зарплата, которой хватало только на себя. Поэтому решила ехать в Россию, в город покрупнее, чтобы были перспективы для развития. Тем более мои родители там. Изначальной целью было ехать в Европу (в студенческие годы я побывала в Турции, европейских странах). Необходимые на это деньги решила заработать в России. Но когда сюда приехала, родители не отпустили меня в Европу. Сказали, что я уже достаточно всего увидела, и хотели, чтобы я была рядом с ними.

Поначалу в Москве найти работу было трудно. Откликалась на однодневные вакансии. Это в основном так называемая черная работа по 10-12 часов в сутки, за которую могли и не заплатить. Мыла полы, посуду… Такое мне, конечно, не понравилось. Плюсы такой работы в том, что отработаешь пару дней, зарплату выдают сразу, поэтому можно отложить деньги на оформление документов или жить на них до следующих подработок. Я и раньше сюда приезжала на три месяца, поэтому знала, с какими трудностями придется столкнуться, и была готова к ним. Мне не понравилось отношение кыргызов. Обычно на чужбине кыргыз, встретив своего соотечественника, обрадуется. А здесь такого нет, оказывается. Потому что здесь кыргызов очень много, как и случаев, когда они, скажем так, кидают друг друга. Этот факт заставил меня уйти в себя на долгое время.

Гульзина не может долго сидеть на одном месте. Она считает, что если человек приехал работать, он должен уметь и развиваться, уделять время себе, своему здоровью, чем пренебрегает большинство мигрантов.

— Люди приезжают сюда заработать, вот с утра до вечера только и работают. Обязательно находят подработку на пару часов после основной работы и на полный день в выходные. В основном это мигранты без высшего образования. Либо те, кто приехал с целью заработать на строительство дома и вернуться на родину. Только работа – наши кроме нее ничего не видят, да и не смотрят, не уделяют себе внимания. Много болеют, так как трудятся без отдыха, много контактируют с холодной водой. Сейчас приезжает много молодежи, после 11 класса, например. Большинство не знает языка. На то, чтобы адаптироваться здесь и начать уже развиваться уходит пара лет. Но если знаешь русский язык и имеешь профессию или навыки, тогда не пропадешь.

Гульзина все же видит перспективы для своего развития в других странах.

— Я только начала привыкать к здешней жизни, пока не планирую возвращаться на родину. Мне нравится моя работа. В Европу я хотела поехать не столько с целью заработать, сколько увидеть новые места, страны. Я сама себя обеспечиваю, у меня нет семьи, поэтому свободно распоряжаюсь своими деньгами, стараюсь посетить разные места, музеи, знать историю.

Сейчас работаю в крупной турецкой компании. Я училась в КТУ «Манас», здесь я могу практиковать свой турецкий язык. Состав сотрудников интернациональный. Есть возможность знакомиться с представителями разных народов. В крупной компании больше и возможностей в плане карьерного роста. Работаю здесь бухгалтером. Но я не могу ограничиваться одной только работой – не могу долго сидеть на одном месте. Хочу попробовать другие вещи. Работаю над тем, чтобы открыть свое дело. Сейчас я организовываю различные марафоны, помогаю людям обмениваться книгами. Заметила, что в России о чтении книг вообще забыли. Вот и стараюсь мотивировать на чтение наших соотечественников в Москве.

Согласно данным Ситуационного анализа молодежи Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 46% молодежи Кыргызстана в возрасте 18-29 лет работает за пределами страны. Чаще всего в трудовую миграцию они отправляются в Россию.

Автор: Адина Жоробекова

Источник: Булак.кж