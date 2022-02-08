ГКНБ раскрыл схему незаконного вывода из госсобственности дорогой недвижимости на Иссык-Куле

Установлены факты преступного сговора представителей бизнеса с отдельными должностными лицами государственных и судебных органов, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Так, в мае 2010 года в доход государства был обращен земельный участок площадью 10 га, расположенный на территории санатория «Иссык-Куль-Аврора», с объектами дорогостоящей недвижимости в виде 97 единиц.

«Однако, в последующем из указанных объектов фактически в собственность государства были приняты лишь 13 квартир, а остальные 56 квартир и 27 коттеджей были незаконно выведены в собственность частных структур путем создания сложных коррупционных схем, с вовлечением судей Иссык-Кульского районного и областного судов, Межрайонных судов Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, Верховного суда КР, а также должностных лиц из числа Управления делами президента, Фонда госимущества и Государственной регистрационной службы», — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что организатором вывода из ведения государства указанного недвижимого имущества являлся бывший генеральный директор ЗАО «А-А ПМК» Ч.В.Ю., а также его юрист и другие, аффилированные с ним, лица.

«В целях реализации своих преступных намерений данная группа заручилась покровительством высокопоставленных должностных лиц государственных, правоохранительных и судебных органов путем передачи последним денежных средств и недвижимого имущества, о чем следствием добыты соответствующие доказательства.

Кроме этого, 5 февраля был задержан руководитель ОсОО «СКД» К.А.В., оказавший непосредственное содействие отмеченной группе лиц в легализации части объектов недвижимости путем совершения фиктивных гражданско-правовых сделок. 7 февраля 2022 года Первомайским районным судом Бишкека К.А.В. заключен под стражу на период следствия», — сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, в результате интересам государства причинен особо крупный ущерб в виде вывода из госсобственности дорогостоящего недвижимого имущества в рекреационной зоне Иссык-Кульской области.

«В настоящее время по делу к уголовной ответственности привлечены 4 участника вышеописанной схемы, 3 из которых содержатся под стражей, следствие продолжается и в ближайшее время соответствующие процессуальные решения будут приняты и в отношении других фигурантов уголовного дела, в чьих действиях будет установлен состав преступления», — добавили в Госкомитете.

Источник: Булак.кж