Мэрия Бишкека дала разъяснение по ситуации в БНИЦТиО

Согласно документу, в ведение Минздрава были переданы организации здравоохранения города Бишкек.
На основании соглашения № 2 между Министерством здравоохранения, мэрией Бишкека и Бишкекским городским кенешем от 17 марта 2004 года на базе Бишкекской городской клинической больницы скорой медицинской помощи совместным постановлением мэрии и БГК создан Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии при мэрии Бишкека. Тогда же директором назначен Жумабеков Сабырбек.
В 2017 году между министерством здравоохранения и мэрией Бишкека подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Согласно документу, единоличным учредителем ряда столичных объектов здравоохранения, в том числе БНИЦТиО, определено Министерство здравоохранения.
Согласно документу, в ведение Минздрава были переданы организации здравоохранения города Бишкек. Однако, реализация данного соглашения не была осуществлена в полной мере. На сегодняшний день, муниципалитетом проводится работа по исполнению в установленном законодательством порядке вышеуказанного соглашения от 2017 года.
Статья 19 Закона КР "Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике" регулирование, координация, а также контроль медицинской деятельности организаций здравоохранения независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности осуществляются уполномоченным государственным органом КР в области здравоохранения. Таким образом, организация медицинской деятельности и оказание медико-санитарной помощи относится к компетенции Министерства здравоохранения.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!