100 дней Жапарова…

За время с 12 октября 2021 года по 19 января 2022-го кабинетом министров инициировано 30 законопроектов.

Прошло больше 100 дней, как Акылбек Жапаров взял в руки бразды правления и начал работать председателем кабинета министров. Разумеется, в этот период невозможно свернуть горы, но становится открыто видно и узнается способность потянуть телегу.

По нашему наблюдению, поступь парня пока неплохая. Оказалось, выполнено много работ. Скажем о некоторых.

За время с 12 октября 2021 года по 19 января 2022-го кабинетом министров инициировано 30 законопроектов. Из принятого Жогорку Кенешем 21 закона президент подписал 15.

Кроме того, разработана дорожная карта по выводу отечественной продукции на китайский рынок.

С целью обеспечения продовольственной безопасности и недопущения роста цен на товары повседневного спроса принято соответствующее решение о нулевых квотных ставках на поставки некоторых видов мяса крупного рогатого скота с таможенных отчислений.

Также введены изменения в некоторые соответствующие решения Комиссии Таможенного союза по белому сахару и сырому тростниковому сахару. Кстати, для региональных организаций здравоохранения закуплено 11 машин.

Составлены соглашения на строительство 10 вирусологических лабораторий в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях. В общем выполняются подобные этим работы. Мы задали общественным деятелям нижеследующий вопрос:

— Исполнилось 100 дней работы Акылбека Жапарова. Появилось ли доверие, окупающее надежду народа?

Феликс Кулов, бывший руководитель правительства: «Мы видим, что его намерения, планы, цели хорошие»

— Сложно выводить результат по 100 дням, говорить то-сё. Должен пройти хотя бы год, тогда лишь нам подобает давать оценку. И президенту, и Жогорку Кенешу тоже дается оценка за один год. Ну а 100 дней это же символический отчет. Но мы видим в этот период, что его намерение хорошее, планы, цели хорошие.

Конечно, высказывается критика. Без этого ведь не бывает. О кассовых аппаратах, налоговой политике мы читаем. Это нормальный процесс. Вкратце, его намерение хорошее. Надежда есть. Остальное покажет время.

Нурланбек Шакиев, депутат ЖК: «Акылбек Жапаров хорошо применяет свой потенциал, опыт, возможность»

— Да, исполнилось 100 дней работы Акылбека Жапарова. На сегодняшний день был нужен такой председатель кабинета министров как Акылбек Жапаров – богатый на идеи, решительный, не убегающий от ответственности, способный зажечь надежду в народе, пламенно говорящий. Акылбек Жапаров по выражению русских «оказался в нужное время в нужном месте».

По-моему, Жапаров четко выполняет свою обязанность. Некоторые поговаривают: «Акылбек Жапаров говорит, дает пустые обещания, он сказочник». Но эти критикующие люди не могут работать так, как Акылбек Жапаров. Конечно, остальное покажет время.

Трудно за 100 дней начать что-то и довести до завершения. Акылбек Жапаров хорошо использует свой потенциал, опыт, возможность. Действия большие. Мы сейчас должны поддержать, помогать. Можем выносить результат только через один год. Сейчас рано говорить, оправдал или нет надежду народа.

Сабыр Муканбетов, общественный деятель: «Сейчас нет экономиста, финансиста, организатора лучше, чем Акылбек»

— Довольно хорошо было сказано о выполненных за 100 дней работах в пресс-релизах. Много работ делается, финансовая система стабилизирована. Сказано, правительство внесло в Жогорку Кенеш 30 законов, президент подписал 15 законов. Уточнено количество напрямую нуждающихся в помощи, начали выдаваться льготы. Я слышал сказанное Садыром Жапаровым: «Мы входим в 2022 год с 500 млн долларов, такого до этого не было».

Естественно, думаю, настрой спокойный, у многих успокоились мысли, настроение. Нет такой головной боли как «туда не хватает, сюда не хватает, денег нет, не выплатят зарплаты, пенсии». Это же хорошо, правильно? Откуда это пришло? Это ведь плоды трудов вот тех 100 дней!

Акылбек Жапаров точно знает счет средствам, в каком кармане сколько денег имеется, какой карман дырявый, куда нужна срочная помощь, дает исчерпывающие ответы на такие вопросы, целиком контролирует экономику, компетентно ведет работу.

Если при прохождении нынешней весны до осени-зимы начнут выполняться еще многие серьезные важные программы, я уверен, что к следующему 2023 году мы достигнем удовлетворяющих успехов. Безусловно, я имею в виду, что если со стороны Садыра Жапарова продолжится поддержка как сейчас, и темп работы не нарушится.

В нашем обществе есть антипатия к Акылбеку Жапарову, есть и говорящие «пусть уйдет». В последнее время их ряды растут, заметны признаки организованности. Хотя никто открыто не говорит «я буду на его месте, я знаю, я сделаю вот так и этак», однако чувствуется, что организуют те, кто жаждет занять его место.

Если они заберут (его должность), то есть угроза, что финансовая сфера снова зашатается, неведомо где окажутся числа. Также не секрет, что желающие в основном при поддержке клановых сил намереваются «лишь бы как-нибудь добраться до места, и как следует насладиться», то есть, это объединение коллективных интересов. Но в реальности правда такова, что среди них сейчас нет экономиста, финансиста, организатора лучше, чем Акылбек!

Каныбек Осмоналиев, общественный деятель: «Жапаров в корне заново написал фискальные нормативные документы»

— Прошло всего 100 дней, как высшая государственная структура под названием кабинет министров впервые в нашей истории приступила к работе в виде конституционной нормы. Его председатель Акылбек Жапаров сейчас держит в руках бразды правления. Потому что он одновременно является руководителем и президентского аппарата. Это чрезвычайно тяжелая должность. И права большие, и обязанностей достаточно. Поэтому все равно еще рано давать оценку его силам.

Тем не менее можно сказать о многих важных работах кабмина. Налоговые и фискальные нормативные документы в корне заново написаны. Они приняты парламентом, и работа по их администрированию в части исполнения начала проводиться с большой скоростью.

Вопреки высказыванию многих противоречивых мнений (например, ККМ, деление по категориям налогоплательщиков и другое), кабмин ведет работу уверенно. В особенности стало хорошим делом создание государственного учреждения «Кыргызиндустрия». Надо навести порядок в производственных предприятиях, безответственно работающих в нашей стране.

Представляется, что привлечение инвестиций, эффективная работа госимущества, и другие вопросы отныне будут вестись под эгидой официального кабмина. Эта ситуация обязательно улучшит заполнение бюджета, создание рабочих мест, регулирование вопроса экспорта. Конечно, народ наблюдает с большой надеждой. Впереди много дел для выполнения!

Шекербек Калыков, журналист: «Хватит ли сил искоренить коррупционные схемы?»

— Мы должны подчеркнуть, что в течение 100 дней с прихода Акылбека Жапарова главой кабинета министров он внес большой вклад в изыскание внутренних финансовых ресурсов для поднятия республиканского бюджета. На Акылбека Усонбековича было возложено множество обязанностей по взятию в руки работ по введению внешнего управления в золоторудное месторождение «Кумтор», ведению переговоров с представителями компании «Центерра Голд Инк.».

Предусматриваются серьезные льготы для среднего и малого бизнеса. Пособия с начала года выросли вообще в два раза. Становится известно, что прошедший год мы завершили с доходом в 500 млн долларов. Во всем этом есть и его вклад.

Касательно вступления в работу Налогового кодекса, применения кассовых аппаратов были предъявляющие прямые претензии Акылбеку Жапарову. По-моему, в проведении реформ в экономической отрасли проявляет слабость информационная поддержка.

Очевидно, глава кабинета министров наряду с оказанием различной поддержки предпринимателям хочет законно урегулировать «теневую экономику». Но суть в том, хватит ли у него сил искоренить коррупционные схемы, пустившие корни за 30 лет.

Эльнура Кулуева, журналист: «За 100 дней привел в порядок многие вещи»

— Кыргызстан сейчас проходит через тяжелую экономическую ситуацию. Нахождение в такой ситуации Акылбека Усонбековича стало для государства большим приобретением. Оттого, что стоит отлично знающий экономику человек, он и держит, регулируя положение. Если бы был не имеющий опыта в сфере финансов, экономики человек, то мы тоже замучились бы в мировом кризисе. Да, сейчас цены на продовольствие, ГСМ высокие.

Тем не менее он выполняет много продвинутых работ по пополнению государственной казны. Вот в такой ситуации он ставит перед собой большие планы, в течение 100 дней привел в порядок многие вещи. Установил кассовые аппараты. Во всей стране есть такая система. Мы должны это правильно понимать. Вызывает надежду и то, что собрал опытных специалистов, начата продвинутая работа для подъема экономики Кыргызстана. У меня есть большая вера.

В экономике будет рост, если мы не будем препятствовать реформам, окажем посильную помощь. Сейчас мы не получим никакой пользы от высказывания критики.

Источник: газета «Жаны ордо» №4 от 04.02.2022/стр.8