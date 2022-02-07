В Кыргызстане объявлен «Месячник по защите прав ребенка»

Между государственными органами необходимо усилить работу по обеспечению взаимодействия по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

Институт Омбудсмена (Акыйкатчы) КР объявляет «Месячник по защите прав ребенка». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил руководить аппарата Омбудсмена КР Аскат Азарбеков.

По его словам, защита прав ребенка является приоритетным направлением в деятельности института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР.

«Факты насилия в отношении детей и женщин в областях оперативно берутся на исполнение Уполномоченными представителями Омбудсмена в областях и находятся под постоянным контролем центрального аппарата. Так, на начало 2021 года в КР проживает 2 млн 381 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых более половины (51%) составили мальчики. В свою очередь, подавляющее большинство детей (68%) проживает в сельских населенных пунктах. По сравнению с началом 2018 года численность детей увеличилась на 69 тыс. (3%). Кроме того, в Кыргызстане 11% детей в возрасте до 17 лет имеют одного родителя-мигранта», - сказал он.

Вместе с этим Азарбеков рассказал, что из общей численности детей на начало текущего года: 46% — дети в возрасте до 7 лет (1 млн 97 тыс. человек); 42% — в возрасте 7-14 лет (988 тыс. человек); 12% — подростки в возрасте 15-17 лет (296 тыс. человек).

«Так, большое число случаев насилия в отношении детей обусловлено, в первую очередь, отсутствием у родителей и многих взрослых в целом понимания всей разногранности тяжелых последствий в будущем для пережившего насилие ребенка, как физическое, так и психологическое, поскольку велика вероятность того, что в будущем они повторят подобные действия в отношении уже своих или чужих детей. Вторая причина — безнаказанность насильников, а также ограничения в доступе к правосудию для детей-жертв и свидетелей преступлений. К сожалению, как мы знаем, в большинстве случаев при привлечении лица, совершившего насилие/преступление в отношении ребенка, родитель или лицо, его заменяющее, препятствует привлечению насильника к ответственности. В свою очередь, для предотвращения насилия необходимо на постоянной основе проводить профилактическую и психологическую работу с родителями и их родственниками, усилить меры по защите детей от насилия и оказанию помощи семьям и детям. Кроме того, необходимо на постоянной основе содействовать повышению квалификации сотрудников органов социального развития, инспекций по делам несовершеннолетних, других территориальных государственных органов, а также социальных работников. Между государственными органами необходимо усилить работу по обеспечению взаимодействия по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Поэтому в целях предотвращения и в последующем планомерного снижения причин и фактов насилия против детей, институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР с 8 февраля по 9 марта 2022 года проведет месячник по защите детей от насилия, а также их прав и интересов», - пояснил рукаппарата.

Отмечается, что в связи с этим аппарат Омбудсмена КР обращается ко всем заинтересованным организациям, НПО и неравнодушным гражданам с просьбой сообщать в институт Акыйкатчы о любых фактах проявления насилия в отношении детей.

Сообщения можно передавать на «Горячую линию 115», на электронную почту Омбудсмена Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (с пометкой «факты насилия в отношении детей»), а также личным заявлением или обращением в общественную приемную аппарата Акыйкатчы и в его профильный отдел.

Источник: Кабар