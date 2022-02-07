О чем Садыр Жапаров договорился с Си Цзиньпином. Список документов

В рамках рабочей поездки президента Садыра Жапарова в Пекин был подписан ряд документов по развитию двустороннего сотрудничества с Китаем.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи приняли совместное заявление.
Кроме того, были подписаны следующие документы:
- Протокол по экспорту сои из Кыргызстана в КНР;
- Программа сотрудничества между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Министерством культуры и туризма КНР в сфере культуры на 2021-2024 годы;
- Протокол между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Государственным управлением прессы и печати КНР о реализации проекта по взаимному переводу и изданию значимых произведений классической национальной литературы;
- Меморандум между Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и Национальным бюро статистики КНР о взаимопонимании и сотрудничестве в области статистики;
- Меморандум о взаимопонимании по углублению инвестиционного сотрудничества в сфере зеленого развития между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством коммерции КНР;
- Меморандум между городом Циндао (Китайская Народная Республика) и городом Бишкеком (Кыргызская Республика) об оказании помощи в реализации Проекта благоустройства западной зоны по ул. Ден Сяопина от ул. Алыкулова до ул. Кустанайской.
Источник: kaktus.media
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