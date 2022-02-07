Глава кабмина поручил изучить влияние смога на здоровье бишкекчан

Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал распоряжение о создании комиссии по изучению влияния смога, загрязненного воздуха на здоровье населения Бишкека, Аламудунского и Сокулукского районов.
Согласно документу, в целях оперативного принятия решений и неотложных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона КР «О кабинете министров КР», Законом КР «Об охране здоровья граждан в КР»:
Внести в распоряжение кабинета министров КР от 17 ноября 2021 года № 286-р следующие изменения:
— дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что чрезвычайная комиссия действует и осуществляет свою работу до принятия соответствующего решения Кабинета Министров КР»;
— пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Чрезвычайной комиссии:
— провести исследование по изучению влияния смога, загрязненного воздуха на здоровье населения города Бишкек, Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области;
— разработать алгоритм действий по профилактике заболеваний населения с соответствующими рекомендациями при разных уровнях загрязнения воздуха;
— разработать индекс качества воздуха с определением его влияния на здоровье населения;
— проводить комплексную работу по оценке проблем загрязнения воздуха в городе Бишкек, Аламудунском и Сокулукском районам Чуйской области, определению основных источников загрязнения воздуха для разработки пошагового плана и мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек;
— предоставлять жителям достоверную информацию об экологической ситуации, а также о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние;
— по итогам проводимой работы ежеквартально представлять в кабинет министров КР соответствующую информацию и предложения по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкек».
Источник: bulak.kg
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