Глава кабмина поручил изучить влияние смога на здоровье бишкекчан

Председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал распоряжение о создании комиссии по изучению влияния смога, загрязненного воздуха на здоровье населения Бишкека, Аламудунского и Сокулукского районов.

Согласно документу, в целях оперативного принятия решений и неотложных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона КР «О кабинете министров КР», Законом КР «Об охране здоровья граждан в КР»:

Внести в распоряжение кабинета министров КР от 17 ноября 2021 года № 286-р следующие изменения:

— дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что чрезвычайная комиссия действует и осуществляет свою работу до принятия соответствующего решения Кабинета Министров КР»;

— пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Чрезвычайной комиссии:

— провести исследование по изучению влияния смога, загрязненного воздуха на здоровье населения города Бишкек, Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области;

— разработать алгоритм действий по профилактике заболеваний населения с соответствующими рекомендациями при разных уровнях загрязнения воздуха;

— разработать индекс качества воздуха с определением его влияния на здоровье населения;

— проводить комплексную работу по оценке проблем загрязнения воздуха в городе Бишкек, Аламудунском и Сокулукском районам Чуйской области, определению основных источников загрязнения воздуха для разработки пошагового плана и мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек;

— предоставлять жителям достоверную информацию об экологической ситуации, а также о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние;

— по итогам проводимой работы ежеквартально представлять в кабинет министров КР соответствующую информацию и предложения по снижению уровня загрязнения воздуха в городе Бишкек».

Источник: bulak.kg