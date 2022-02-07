Акбокон Таштанбеков, депутат ЖК: «Вопрос решился бы быстрее, если бы аксакалы с двух сторон провели переговоры»

Сейчас же кыргызы не знают таджикского, а таджики – кыргызского языка.

– Акбокон Дукенович, вы заявили: «Мы поднимаем проблемы, которых нет, обостряем ситуацию». Вы считаете, что о проблемах говорить не нужно?

– О проблемах говорить надо. Но делать это правильно. Например, мы говорим: «Надо укреплять вооруженные силы». Теперь сами подумайте: «Какой журналист будет лучше, тот, кто отучился год или тот, кто отучился два года?» Призывники Таджикистана служат два года. А у нас служат год. Разница в два раза. Поэтому решать проблему надо со школы, внедрить основы военной подготовки, как во времена СССР. Пригодных к военной службе время от времени надо приглашать на сборы, готовить их. У русских есть хорошее выражение: «Если не хочешь войны – будь готов к войне». Почему сотни лет два народа мирно сосуществовали, без колючей проволоки, но начали враждовать в последние 15-20 лет? Надо поднимать этот вопрос. Раньше соседствующие народы понимали друг друга. Сейчас же кыргызы не знают таджикского, а таджики – кыргызского языка. И в обеих сторонах полно тех, кто не знает русского языка. Особенно среди молодежи. Это одна из больших проблем. Когда мы были молоды, впереди стояли наши отцы, говорили они. Мы стояли сзади и молчали. А сейчас посмотришь – впереди стоит молодежь. Молодые люди несдержанные, чуть что – начинают бросать камни. К сожалению, нет аксакалов, которые сказали бы им: «Остановитесь». Поэтому эту проблему надо решать комплексно. Лично я думаю, что проблема быстрее решится, если аксакалы с двух сторон проведут переговоры. Они хорошо знают вопрос, скажут: «А ведь эта земля принадлежала нашему колхозу…»

– Вы – участник войны в Афганистане. Сколько ветеранов сейчас осталось?

– Около пяти тысяч. Было 7 тысяч 800. Одни переехали, другие умерли. В молодости мы были сплоченными. С течением времени редко начали видеться. Всем за пятьдесят. Люди на районе собираются, проводят мероприятия. Как оказалось, не забываются те, кто был рядом в армии, повидали войну. А все остальные знакомые – как пассажиры в поезде. На какой-то станции кто-то сходит, а другие заходят…

Источник: газета «Азия news» №5 от 03.02.2022 / стр. 2