"Вырвали из контекста". Министр здравоохранения попросил прощения у таласцев

Рядом на видео снимал профессор, и мои слова были вырваны из контекста.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев попросил прощения у жителей Таласской области. Свои извинения он озвучил во время прямого эфира на "Биринчи радио".

По его словам, в Интернете опубликовали только половину его интервью, "вырвав слова из контекста."

"Когда я пришел на встречу, там были 5-6 ребят, и тогда я сказал, что они все родственники Джумабекова из Таласа и что я их никогда не поддержу. Рядом на видео снимал профессор, и мои слова были вырваны из контекста. Половину моего выступления оставили, остальное вырезали. Так меня противопоставили таласскому народу. Если я допустил ошибку, прошу прощения у вас", - сказал Бейшеналиев.

Также Бейшеналиев добавил, что в его окружении высокие посты в подразделениях Минздрава занимают в том числе выходцы из региона.

Отметим, 5 февраля возле здания Министерства здравоохранения прошел митинг, связанный со скандальной ситуацией вокруг БНИЦТиО. Митингующие заявили, что требуют от главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева публичных извинений перед народом Таласской области. Митингующие также обвинили главу Минздрава в трайбализме.

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Напомним, 4 февраля произошел скандал в БНИЦТиО в связи с назначением нового директора Гулии Кожокматовой вместо Сабырбека Джумабекова.

Ранее у бывшего директора БНИЦТиО Джумабекова произошел конфликт с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым по поводу реорганизации медучреждения под больницу скорой помощи. Глава Минздрава обвинил Джумабекова в том, что он "приватизировал больницу, назначал туда родственников и знакомых, а также работал на свой карман".

В ответ на это Джумабеков заявил, что министр был пьян, когда приходил в БНИЦТиО. После этого началась открытая стадия конфликта, министр уволил Сабырбека Джумабекова с должности главы учреждения.

Источник: kaktus.media