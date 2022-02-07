Окончательный список кандидатов на повторные выборы. Всего их 53

Центризбирком к 7 февраля зарегистрировал 53 кандидата, баллотирующегося на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому округу №27 и Свердловскому округу №29.

Так, по Первомайскому избирательному округу №27 зарегистрированы официально следующие кандидаты:

Абдиев Бактыбек Кемелович. Абдыкадыр уулу Бектур. Абдыразакова Айжан Улановна. Акеров Тавылды Абдраманович. Акылбеков Русланбек Акылбекович. Гапаров Адылбек Абдикаримович Давлянов Дамирбек Тайырбекович. Жуков Виталий Юрьевич. Ибраймакунов Данияр Омурбекович. Искендеров Эльман Хыдырович. Капаров Чынгыз Капарович. Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич. Кермалиев Таалайбек Женишович. Мамбетсадыков Азамат Нурбекович. Мусаев Тахир Насырович. Нурдинов Бейшеналы. Нурматов Темирбек Асанович. Ремнев Роман Павлович. Савин Виктор Евгеньевич. Сариев Акылбек Аблабекович. Сартаев Анвар Айдарович. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович. Тагайбек Султан. Тилектешов Улукбек Тилектешович. Токтакунов Нурбек Акбарович. Токтокожоев Таалайбек Самудинович. Тотонов Нурбек Темирбекович.

По Свердловскому избирательному округу №29 зарегистрированы следующие кандидаты:

Абышев Медер Болотович. Алканова Элнура Сайдиракмановна. Алмамбетова Гуля Идиновна. Алмаз уулу Аскар. Аспек уулу Азамат. Атазов Шайлообек Карыбекович. Бакиров Бакыт Жеентайович. Бейшенбаев Эдиль Нурбекович. Болотбеков Бакытбек Болотбекович. Босивская Кристина Валерьевна. Джоомартова Рыскан Абдиевна. Джумагазива Нуржан Курманбековна. Жолдошова Назгуль Амантуровна. Исиралиева Анара Усонбековна. Карамушкина Ирина Юрьевна. Майрамбек уулу Калыс. Маматкулов Нурланбек Жолошович. Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич. Саадабаев Бакыт Муратбекович. Салянова Аида Женишбековна. Строкова Евгения Григорьевна. Султанбеков Муратбек Кенешбекович. Токмулин Рафаэл Мубаракович. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич. Хакимходжаев Зуфар Шавкатович.

Повторные выборы состоятся 27 февраля в Бишкеке по двум округам: Первомайскому и Свердловскому. Агитационная кампания начнется 7 февраля.