(Фото) Садыр Жапаров завершил визит в Китай

Завершилась рабочая поездка президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Пекин (Китайская Народная Республика), состоявшаяся с 3 по 6 февраля.

В рамках поездки глава государства посетил официальную церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022 и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.

Завершив рабочую поездку, Президент Садыр Жапаров сегодня, 6 февраля, вернулся в г. Бишкек.

Источник: reporter.kg



