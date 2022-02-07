(Фото) Садыр Жапаров завершил визит в Китай

Завершилась рабочая поездка президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Пекин (Китайская Народная Республика), состоявшаяся с 3 по 6 февраля.
В рамках поездки глава государства посетил официальную церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022 и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем.
Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.
Завершив рабочую поездку, Президент Садыр Жапаров сегодня, 6 февраля, вернулся в г. Бишкек.
Источник: reporter.kg
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