Скандал с реорганизацией БНИЦТиО. Ситуацию назвали VIP-медицинской склокой

В этой VIP-медицинской склоке между министром и академиком последний выглядит весьма кисло.
Кыргызстанец Талант Абдылдаев, много лет проработавший в сфере здравоохранения, поделился мнением по поводу конфликта министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и академика Сабырбека Джумабекова. Он назвал его VIP-медицинской склокой и отметил, что в итоге от происходящего страдают пациенты. Приводим его мнение:
"В этой VIP-медицинской склоке между министром и академиком последний выглядит весьма кисло. Министр, конечно, изрядно подпортил свое реноме в глазах общественности аконитовой историей, да и манера общения у него какая-то шоуменская. Не скучно с ним, короче. Но по поводу БНИЦТиО, надо признать, министр абсолютно прав", - считает Абдылдаев.
По его словам, городу-миллионнику как воздух нужен нормальный мощный центр скорой помощи. "Искендер Шаяхметов (директор Центра экстренной медицины) и Егор Борисов (его заместитель) правы, что от того, что скорые вынуждены метаться между больницами в разных концах города, страдают только больные. Нужно одно место, где пациента примут по срочности, независимо от характера заболевания. Пример - институт Склифосовского в Москве", - отметил Абдылдаев.
Источник: kaktus.media
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