Самые громкие сексуальные скандалы на Олимпийских играх,- СМИ

История с презервативами была чуть ли не главной темой всех последних олимпиад, и пекинская вряд ли станет исключением, хотя еще в Токио секс оказался под запретом.

Кажется, что во время Олимпийских игр всё, о чем могут думать спортсмены — это соревнования и победа. Но ничто человеческое им не чуждо. Поэтому в любой олимпийской деревне случаются и мимолетные романы, и яркие интрижки. Итогом некоторых становится международный скандал. Британское издание The Sun пишет о самых громких из них.

Первый рекорд Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро был установлен еще до церемонии открытия, когда проживающим в олимпийской деревне спортсменам раздали 450 тысяч презервативов.

В тех играх участвовало 10 500 участников, то есть по 42 презерватива на человека, а затем Австралия, Великобритания и некоторые другие страны заказывали дополнительные партии. Звания самых скабрезных игр в истории удостоилась Олимпиада-2012 Лондоне, хотя тогда количество выделенных спортсменам презервативов составляло всего 150 тысяч.

История с презервативами была чуть ли не главной темой всех последних олимпиад, и пекинская вряд ли станет исключением, хотя еще в Токио секс оказался под запретом.

Первые сообщения на данную тему были зафиксированы во время игр 1988 года в Сеуле, когда организаторы раздали спортсменам 8500 презервативов. Использованные изделия находили даже на крышах, в результате чего секс под открытым небом был официально запрещен.

В 1992 году показатель возрос более чем в десять раз и составил 90 тысяч, а во время олимпиады в Атланте, расположенной на глубоком юге США, он упал до 15 тысяч.

На Олимпийских играх в Сиднее изначально розданных 70 тысяч штук оказалось недостаточно, и по ходу мероприятия были организованы дополнительные поставки. В Афинах организаторы не поскупились и начали со 130 тысяч.

Несмотря на запреты, количество розданных в прошлом году в Токио экземпляров составило аж 160 тысяч.

“Это тема всегда получает широкое освещение в средствах массовой информации, ˗ говорит олимпийский чемпион и телеведущий Дэвид Калберт. ˗ Смысл в том, что раз лучшие спортсмены мира не брезгуют изделиями вашей марки, то и парню из местного футбольного клуба зайдет".

Калберт также является специалистом по средствам рекламы и связям с общественностью в своей собственной компании ˗ Jump Media. Он, казалось, искренне ужасался решению Олимпийского комитета Австралии добавить дополнительную тысячу или около того презервативов от их собственного спонсора (якобы для дополнительной защиты от вируса Зика). И это помимо уже завезенной в Рио горы резинок.

“Это чистой воды маркетинговый ход, ˗ говорит он. ˗ Защита от вируса Зика ˗ это хорошо, но с какой целью Кейт Кэмпбелл надевает его на голову перед прыжком в бассейн?

“[Прыгуну с шестом] Алану Бойду тяжко будет прыгать в презервативе на все тело. От вируса Зика защищен? Я вас умоляю. Мне как пиарщику даже немного жаль, что это придумал не я”.

Калберт уверен, что все секс-истории на Олимпийских играх преувеличены. “Думаю, во многом это сказки. ˗ говорит он. ˗ Да, есть люди, которые отвлекаются непосредственно от участия в Играх, но все же для большинства это решающий момент спортивной карьеры”.

По словам Калберта, чем раньше выступаешь, тем дольше расслабляешься в оставшееся время. “Все немного завидуют выступлениям спортсменов в утро открытия, ведь они заканчивают соревнования уже к обеду первого дня. Если больше выходить на старты не нужно, то следующие 16 дней вы проводите на расслабоне и стероидах (мягко выражаясь)”.

Для многих спортсменов существует позиция "то, что происходит в деревне (олимпийской), остается в деревне", но кое-кто всегда рад поделиться опытом прошедших игр.

Сочи 2014

Во время игр в Сочи американская сноубордистка Джейми Андерсон назвала использование в деревне спортсменов Тиндера "выходом на следующий уровень". В тот год организаторы выдали 100 тысяч презервативов. Андерсон сказала, что в итоге удалила аккаунт, поскольку это "слишком отвлекало". И не зря ˗ в тот раз она выиграла золотую медаль в слоупстайле.

Лондон 2012

Игры в Сочи принадлежали Тиндеру, а в Лондоне ˗ его гомо-эквиваленту Гриндеру (Grindr). Британский таблоид Mirror цитировал тогда одного "лондонца", который рассказал о падении приложения в тот самый момент, когда начали прибывать спортсмены. “Либо множество спортсменов заходили в систему, чтобы встретиться с другими олимпийцами, либо искали кого-то из местных”.

Некоторые спортсмены, особенно американцы, говорили о сексе достаточно свободно. Американская футболистка Хоуп Соло рассказала телеканалу "И-Эс-Пи-Эн" (Entertainment and Sports Programming Network, ESPN), что видела, как спортсмены занимались "сексом прямо на открытом воздухе в олимпийской деревне".

Пловец Райан Лохте, ставший символом олимпийских секс-историй, добавил: “Во время последней моей Олимпиады у меня была девушка ˗ большая ошибка. Теперь я одинок, так что в Лондоне просто не может быть скучно. Жду не дождусь.”

“Я слышал, что он популярен, да и люди постоянно о нем говорили, ну я и решил попробовать. Зарегистрировался и познакомился с кучей великолепных женщин, умных, востребованных и все такое. Просто супер! Так что с недавних пор меня можно найти в Тиндере”.

Ванкувер 2010

ESPN сообщал об оргии в гидромассажной ванне с участием шести спортсменов, а количество розданных олимпийцам презервативов в тот год составляло 100 тысяч. Ходили слухи, что они быстро закончились, и пришлось заказывать еще.

“Судя по всему, Ванкувер занял верхнюю ступень пьедестала почета среди всех зимних олимпиад”, ˗ заявил один сотрудник, добавив, однако, что организаторы Марди Гра в Рио пошли еще дальше и выпустили, как стало недавно известно, 35 миллионов экземпляров.

Пекин 2008

Своими публичными поцелуями Майкл Фелпс и австралийка Стефани Райс приводили таблоиды в неистовство. А бывший олимпийский чемпион по настольному теннису Мэтью Сайед написал для "Таймс", что в Пекине прошел целый "секс-фестиваль".

Соло, тем временем, рассказала ESPN, что занималась сексом со знаменитостью, но имени не назвала.

Сидней 2000

Строгость Сиднею не присуща, но организаторов явно застали врасплох, когда первоначальный тираж в 70 тысяч презервативов закончился через неделю после начала соревнований.

Американский метатель копья Бро Грир поведал телеканалу, что ежедневно имел отношения с тремя женщинами, а обществом еще одной наслаждался во время полета домой.

Отдельного внимания требует история стрелка по мишеням Джоша Лакатоса. Он закончил выступать, и руководство команды попросило его сдать ключи от виллы, в которой он проживал, но он нашел способ остаться и позволял товарищам по команде пользоваться свободными комнатами по своему усмотрению.

“Это продолжалось восемь дней: десятки олимпийцев обоих полов постоянно ходили в тот дом (его, кстати, называли Домом стрелков), а внутри стояла спортивная сумка, набитая презервативами, которые закупили здесь же, в медпункте деревни”, ˗ сообщал ESPN.

Через некоторое время Лакатоса осенило: “Я, черт возьми, управляю олимпийским борделем! Никогда в жизни мне не доводилось становиться свидетелем подобного разврата.”

Источник: centralasia.media