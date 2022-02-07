Британские врачи назвали шесть симптомов омикрона на коже, которые могут долго не проходить

При омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах.

Британские врачи, создавшие ZOE COVID — приложение по отслеживанию симптомов коронавируса, назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых способны сохраняться очень долго, пишет Daily Express.

Первыми в списке идут "ковидные пальцы" — состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Это также может сопровождаться зудом и волдырями. Такой симптом характерен не только для омикрона, но и для других вариантов вируса.

При омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Еще один симптом — сухость кожи, похожая на экзему, как правило на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет.

"Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит", — пояснили врачи.

Еще один симптом — сыпь, похожая на потницу. Она также может не проходить неделями. Бывает при омикроне и сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.

Источник: centralasia.media