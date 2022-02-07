Президент Садыр Жапаров встретился с председателем Китая Си Цзиньпинем

Председатель КНР отметил готовность импортировать экологически чистую продукцию из Кыргызстана и сотрудничать в области энергетики.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 6 февраля, в Пекине встретился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинем. Сообщается на официальном сайте главы государства.

Лидеры обсудили актуальные вопросы и перспективы двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах, а также привлечения инвестиций в крупные совместные проекты.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в Кыргызстане под руководством Садыра Жапарова проведены крупные политические и экономические реформы, ведется жесткая борьба с коррупцией.

Он добавил, что Китай был и остается надежным другом и соседом для Кыргызстана, выразив уверенность в дальнейшем укреплении связей во благо двух народов.

Председатель КНР отметил готовность импортировать экологически чистую продукцию из Кыргызстана и сотрудничать в области энергетики.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость поэтапного возобновления авиасообщения между странами и увеличения грузопотока с учетом принятия антиковидных мер. В частности, речь идет о расширении пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам".

Также он отметил важность строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и активизации сотрудничества между тремя странами, что является очень важным для всей Центральной Азии.

Председатель КНР сообщил, что китайская сторона приняла решение предоставить Кыргызстану дополнительно 5 млн доз вакцин против коронавируса и безвозмездную помощь в сфере безопасности на сумму 50 млн юаней, выразив готовность расширять сотрудничество в различных областях.

В свою очередь президент Садыр Жапаров отметил символичность данной встречи, которая проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем и 20-летия со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.

В этой связи Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что настоящие переговоры придадут новый импульс для дальнейшего развития кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, а достигнутые договоренности заложат основу к дальнейшему взаимодействию на ближайшие годы.

Он выразил заинтересованность кыргызской стороны в реализации проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Садыр Жапаров также затронул вопросы пропуска продукции и транспортных средств через контрольно-пропускные пункты "Торугарт" и "Иркештам", подчеркнув необходимость продолжения работы над повышением эффективности "зеленых коридоров" через кыргызско-китайскую границу для осуществления беспрепятственного импорта и экспорта товаров.

Вместе с этим он акцентировал внимание на ряде проектов, которые кыргызская сторона заинтересована реализовать совместно с китайскими компаниями на основе государственно-частного партнерства.

Садыр Жапаров поддержал активизацию сотрудничества в сфере энергетики.

Кроме этого, в целях стимулирования новых проектов в актуальных отраслях экономики, он предложил создать Кыргызско-китайский инвестиционный фонд с общим капиталом в 1 млрд долларов США, который мог бы финансировать двусторонние проекты в сфере малого и среднего бизнеса.

Президент высоко оценил грантовую помощь, оказываемую правительством КНР на постоянной основе для реализации социально-экономических проектов в Кыргызстане.

Садыр Жапаров добавил, что в Кыргызстане на основе китайского гранта проводилась реконструкция ирригационных сетей и нынешней весной планируется начать соответствующие работы, что особенно актуально в свете наступающего в Центральной Азии периода маловодья.

Далее Президент отметил важность возобновления регулярного авиасообщения между странами для запуска ряда инвестиционных проектов на территории Кыргызстана, приостановленных до улучшения эпидемиологической ситуации.

Завершая беседу, Садыр Жапаров пригласил Си Цзиньпиня с государственным визитом в Кыргызстан.

Источник: vb.kg