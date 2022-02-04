Всемирный банк окажет поддержку КР в улучшении качества воздуха в столице

Основными источниками загрязнения воздуха являются отопление жилых домов в зимнее время года и транспорт.

Всемирный банк, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Мэрия Бишкека начали серию технических семинаров по тематике снижения уровня загрязнения воздуха в Бишкеке и его окрестностях. Данная серия мероприятий по обмену знаниями призвана стать площадкой для выявления трудностей, потребностей и приоритетов в сфере улучшения качества воздуха, а также исследовать возможности дальнейшего сотрудничества для решения проблемы загрязнения воздуха в столице. Cерия семинаров продлится до октября 2022 года.

«Будучи ведущим координирующим ведомством, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики принимает меры, направленные на решение вопросов качества воздуха в стране, в тесном сотрудничестве с мэрией г. Бишкек, местными сообществами и неправительственными организациями. Мы ценим наше партнерство со Всемирным банком и партнерами по развитию в целях улучшения качества воздуха в нашей столице и здоровья горожан», — отметил Канатбек Садыков, Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире более 6 миллионов человек умирает от сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, рака и инсульта, вызываемых загрязнением воздуха. При этом значительная часть приходится на уязвимые группы населения. Помимо последствий для здоровья, загрязнение воздуха также сопряжено с высокими экономическими затратами и огромным вредом для окружающей среды.

Как и в других странах мира, низкое качество воздуха представляет собой серьезные риски для здоровья жителей крупных городов Кыргызской Республики. Глобальная информационная платформа IQAir, позволяющая отслеживать качество воздуха в режиме реального времени, неоднократно регистрировала высокие уровни содержания вредных и ядовитых веществ в воздухе столицы. Уровни загрязнения воздуха в Бишкеке часто и во много раз превышают нормы Руководства ВОЗ по качеству воздуха, создавая риски для здоровья горожан.

Основными источниками загрязнения воздуха являются отопление жилых домов в зимнее время года и транспорт. Согласно данным, предоставляемым Кыргызской Республикой в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, в 2018 году на долю отопления жилых домов приходилось около 50 процентов выбросов твердых частиц, а на долю транспорта – более 70 процентов выбросов двуокиси азота (NO2).

В ходе семинара, который прошел в формате видеоконференции, участвовали различные заинтересованные стороны, представляющие Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, Мэрию г. Бишкек, другие государственные ведомства, научное сообщество, организации в сфере развития, в т.ч. ПРООН, Германское общество по международному сотрудничеству, Азиатский банк развития, а также ведущие национальные и международные эксперты по вопросам развития и охраны окружающей среды. Участники обсудили текущие мероприятия, необходимые действия и вопросы координации деятельности между всеми заинтересованными сторонами в отраслях энергетики, транспорта и других сферах для обеспечения чистого и здорового воздуха.

«Столичный муниципалитет предпринимает определённые меры по улучшению экологической ситуации в городе, все они отражены в Плане комплексных мер по улучшению экологической ситуации в городе и Аламудунском и Сокулукском районах Чуйской области, Программе развития «зеленой» экономики и других документах. Мэрия всегда готова к сотрудничеству и открыта для любых предложений. Убеждён, что опыт и знания экспертов Всемирного банка, Германского общества по международному сотрудничеству, других донорских организаций будут полезны нашему городу и его жителям» — сказал Максатбек Сазыкулов, Первый вице-мэр города Бишкек.

Всемирный банк оказывает поддержку правительству Кыргызской Республики для выявления основных факторов загрязнения воздуха, а также кратко- и долгосрочных мер и инвестиционных мероприятий, призванных улучшить качество воздуха в г. Бишкек и его окрестностях. Сюда входит обмен знаниями в целях разработки совместно с правительственными и неправительственными организациями Плана по управлению качеством воздуха, усиления нормативно-правовой базы и институтов и повышения потенциала государственного сектора.

«Всемирный банк намерен оказывать поддержку правительству Кыргызской Республики по решению вопросов улучшения качества воздуха и климатической уязвимости», — заявил Навид Хасан Накви, Глава Постоянного представительства Всемирного банка в Кыргызской Республике. «Также, наша техническая и финансовая поддержка сосредоточена на осуществлении перехода к зеленой экономике, восстановлении естественного капитала – такого как водные ресурсы, ландшафты, леса и биоразнообразие – для обеспечения здорового и благополучного будущего гражданам Кыргызской Республики».

Источник: reporter.kg