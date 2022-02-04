Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 22

Таджикского блогера могут депортировать из России за порчу паспорта

"Хочу принести свои искренние извинения всему российскому народу за содеянные ошибки"

Таджикского блогера могут депортировать из России за порчу паспорта

Уроженец Таджикистана Михрон Хакимов выложил на своей странице в TikTok ролик, на котором он сначала вырывает страницы из российского паспорта, а оставшуюся обложку рвет на две части. Когда видео разошлось по сети, блогер удалил скандальный ролик и записал видео с извинениями.

Хакимов пояснил, что паспорт принадлежал его знакомому. Срок действия документа уже истек, но, чтобы никто не мог им воспользоваться, друзья приняли решение его порвать. Весь процесс они сняли на видео и опубликовали в социальной сети.

"Хочу принести свои искренние извинения всему российскому народу за содеянные ошибки", - заявил блогер.

Уничтожение российского паспорта проходит по Кодексу административных правонарушений. Наказание предусматривает штраф от 100 до 300 рублей. Но нужно помнить, что на обложке документа есть герб России, а уничтожение государственных символов влечет за собой уголовное дело. Об этом "360" заявил юрист Василий Воробьев.

"Все это может трактоваться как преступление, предусмотренное 329-й статьей Уголовного кодекса. "Надругательство над государственными символами Российской Федерации". Речь идет о флаге и гербе. Нет принципиальной разницы, где они размещены. Любое уничижительное действие можно трактовать по уголовной статье", - пояснил юрист.

Василий Воробьев отметил, что если у блогера нет российского гражданства, то его могут лишить вида на жительство и депортировать из страны с последующим запретом на въезд.

 

Источник: 360tv

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить