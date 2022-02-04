В Турции открыли памятник Чингизу Айтматову

Новый памятник расположен в парке, который также носит имя кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

В турецкой провинции Анталья в городе Муратпаша состоялось торжественное открытие памятника всемирно известному писателю Чингизу Айтматову. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Новый памятник расположен в парке, который также носит имя кыргызского писателя Чингиза Айтматова. В скором времени там планируется открыть книжное кафе.

На открытии присутствовали заместитель мэра муниципалитета Муратпаша Хусейн Сары, советник министра информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Урмат Усенов и другие гости. Мэр города не смог присутствовать на церемонии так как находится на домашнем карантине после положительного теста на COVID-19.

Советник министра Усенов сказал, что нахождение статуи Чингиза Айтматова в различных городах Турции является лучшим выражением дружбы и братства двух народов.

«Мы благодарим вас от имени всего кыргызского народа за то, что вы подарили нам эту радость», — сказал Усенов.

Источник: reporter.kg