Министр здравоохранения представил нового директора БНИЦТО

Также он зачитал перед журналистами приказ о реорганизации Бишкекского научно исследовательского центра травматологии и ортопедии.

На пресс-конференции министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев представил журналистам нового и.о директора БНИЦТО Гулию Кожокматову.

Данияр Дуйшенов назначен главным врачом в БНИЦТО.

«Джумабеков пусть берет своих ребят и идёт куда хочет. Я посмотрю, сколько человек пойдет за ним. Сколько бы человек не ушли, работа в больнице не остановится. Там бухгалтер — его сноха, аптекарь тоже родственница. Вчера они выгнали моих людей, которые пришли с проверкой», – сказал Бейшеналиев.

Также он зачитал перед журналистами приказ о реорганизации Бишкекского научно исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Источник: reporter.kg