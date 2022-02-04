Министр здравоохранения представил нового директора БНИЦТО

Также он зачитал перед журналистами приказ о реорганизации Бишкекского научно исследовательского центра травматологии и ортопедии.
На пресс-конференции министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев представил журналистам нового и.о директора БНИЦТО Гулию Кожокматову.
Данияр Дуйшенов назначен главным врачом в БНИЦТО.
«Джумабеков пусть берет своих ребят и идёт куда хочет. Я посмотрю, сколько человек пойдет за ним. Сколько бы человек не ушли, работа в больнице не остановится. Там бухгалтер — его сноха, аптекарь тоже родственница. Вчера они выгнали моих людей, которые пришли с проверкой», – сказал Бейшеналиев.
Также он зачитал перед журналистами приказ о реорганизации Бишкекского научно исследовательского центра травматологии и ортопедии.
Источник: reporter.kg
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