Олимпиада в Пекине. Стало известно, когда выступит кыргызстанский лыжник Максим Гардеев

Торжественное открытие Олимпиады запланировано на 4 февраля.

Горнолыжник Максим Гордеев благополучно долетел до Пекина и разместился в олимпийской деревне. Об этом сообщает Национальный Олимпийский комитет.

Перед началом Игр в олимпийской деревне обычно проводят церемонию поднятия флагов стран-участниц. В этом году из-за пандемии эту церемонию отменили.

«Торжественное открытие Олимпиады запланировано на 4 февраля. Максим Гордеев выступит 16 февраля», — сообщили в НОК.

В этом году Кыргызстан на зимних Олимпийских играх представляет один спортсмен. Его сопровождает тренер.

Источник: reporter.kg