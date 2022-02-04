Почему кашель остается надолго даже после выздоровления

В Кыргызстане многие люди, переболевшие коронавирусом жалуются на непреходящий кашель.
Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID.
"Есть такая проблема - постковидное состояние. У более 80 процентов переболевших COVID-19 сохраняются симптомы до трех месяцев и более. Особенность мутации штамма COVID-19 в том, что он чаще вызывает не пневмонию, а картину бронхита. И у них кашель сохранятся, и этих пациентов нужно лечить", - сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела пульмонологии и аллергологии с блоком интенсивной пульмонологии НЦКТ Талант Сооронбаев.
Источник: vb.kg
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