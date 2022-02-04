Садыр Жапаров дал эксклюзивное интервью Медиакорпорации Китая

С этого момента началась новая история взаимоотношений Кыргызстана и Китая, основанные на принципах дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал эксклюзивное интервью Медиакорпорации Китая (CGTN). Глава государства оценил развитие и перспективы двусторонних отношений, сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь», а также подготовку к предстоящим Олимпийским играм, на открытии которых будет присутствовать лично.

Как отметил Жапаров, Китай и Кыргызстан установили дипломатические отношения 30 лет назад. За три десятилетия межгосударственный диалог прошел «созидательный путь развития» и вышел на беспрецедентно высокий уровень партнерства.

— Здравствуйте. В первую очередь позвольте выразить благодарность за интерес к вопросам развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. В 1992-м году Китай одной из первых стран признал независимость нашей страны. С этого момента началась новая история взаимоотношений Кыргызстана и Китая, основанные на принципах дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. За прошедшие тридцать лет кыргызско-китайские отношения прошли созидательный путь развития, создана солидная нормативно-правовая база, налажены эффективные механизмы взаимодействия в сфере политического сотрудничества, области безопасности, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В целом, на сегодняшний день кыргызско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и характеризуются всесторонним стратегическим партнерством. Укрепляется политический диалог не только по вопросам двусторонних отношений, но и по многим вопросам, касающимся региональной и международной повестки дня. Мы активно работаем в рамках ООН, ШОС и других многосторонних платформ. Наши правительства поддерживают тесные контакты по всем актуальным вопросам кыргызско-китайских отношений. Наши аналитические структуры, учебные заведения, бизнес-круги имеют прочные каналы связи. За тридцать лет совместными усилиями нам также удалось создать положительный фон развитию не только двусторонних официальных отношений, но и наладить мосты для общения между простыми людьми, в частности молодежи.

Кыргызстан одним из первых присоединился к китайской инициативе «Один пояс — один путь». Садыр Жапаров назвал это решение важным шагом к полноценному раскрытию экономического потенциала его страны и Центрально-Азиатского региона в целом.

— Сотрудничество в рамках «Одного пояса — одного пути» призвано объединить усилия для поиска комплексных ответов на сложные трансграничные социально-экономические и гуманитарные вызовы, с которыми сталкивается все международное сообщество. Конкретно для Центральной Азии «Один пояс — один путь» дает дополнительные преимущества для сопряжения экономических возможностей во благо решения стратегической задачи по прямому выходу к морским портам и трансформации региона в крупный перекресток трансконтинентальных магистралей с востока на запад и с севера на юг. В этом плане скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» должна стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала Центрально-Азиатского региона и важным звеном в продвижении инициативы «Один пояс — один путь».

Проект китайско-кыргызско-узбекской железной дороги сейчас находится на стадии согласования. Президент Кыргызстана назвал будущую магистраль дорогой дружбы, добрососедства и устойчивого развития и выразил уверенность в том, что ее строительство начнется в ближайшее время.

— Данный проект является масштабным с точки зрения экономического потенциала. Строительство данной дороги позволит повысить транспортно-транзитный потенциал не только Кыргызстана и Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии, поскольку существующие железные дороги уже не справляются с растущим потоком грузов и товаров из Китая в страны региона, а также в страны Европы. Он также позволит создать международные мультимодальные центры логистики и сформировать сеть индустриальных кластеров. Данный проект всегда находится в повестке дня двусторонних отношений, каких-либо политических разногласий о его сути и целесообразности нет, есть лишь вопросы, которые связаны с техническими аспектами и финансовой составляющей проекта, над которыми в текущее время специалисты трех стран совместно работают. Я уверен, что совместными усилиями, в ближайшем будущем мы начнем строительство данной дороги, которая призвана стать дорогой дружбы, добрососедства и устойчивого развития.

В ходе беседы Садыр Жапаров также дал оценку состоянию и перспективам торгово-экономического сотрудничества Китая и Кыргызстана.

— Следует подчеркнуть, что на протяжении последних нескольких лет Китай уверенно занимает ключевое место в товарообороте Кыргызской Республики с другими странами. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2021-м году рост товарооборота не сбавил темпы. Для дальнейшего наращивания кыргызско-китайского экономического сотрудничества, считаю важным вести комплексную работу по таким важным отраслям, как сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, экология, энергетика, поддерживать малый и средний бизнес, укреплять сотрудничество между регионами двух стран, создавать банковско-финансовую платформу, поощрять инвестиционные проекты, а также эффективно использовать преимущества электронной торговли. В текущее время Кыргызстан проводит работу по продвижению экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции в КНР. Я уверен, что в скором времени, на китайском рынке увидите наш горный мед, молочные продукты и фрукты.

Президент Кыргызстана намерен посетить зимнюю Олимпиаду в Пекине. Он высоко оценил противоэпидемические меры, принятые для безопасного проведения Игр, назвав проделанную работу «проявлением высокой ответственности» со стороны руководства Китая.

— С момента появления коронавируса Китай принял эффективные меры по его сдерживанию и добился конкретных успехов в борьбе с этой болезнью. Что касается мер предосторожности в отношении Олимпийских игр, то думаю, что в первую очередь, эти меры нацелены на здоровье и безопасность каждого участника и гостя зимней Олимпиады. Это проявление высокой ответственности со стороны китайского правительства для безопасного проведения этого масштабного спортивного мероприятия мирового значения.

Пекин станет первой в истории «столицей и летних, и зимних Олимпийских игр». Китай поставил амбициозную цель – приобщить к зимним видам спорта 300 миллионов жителей – и успешно выполнил ее. Садыр Жапаров назвал эту инициативу особенно актуальной на фоне пандемии, показавшей важность укрепления иммунитета и здоровья населения в масштабах всего мира.

— В древние века Олимпиада останавливала целые войны, олицетворяя дружбу и мир. И сейчас спорт обладает уникальной силой объединять людей. Олимпийские игры дают нам надежду и возможность для укрепления дружбы между народами и странами. Думаю, что предстоящие Олимпийские игры впишут новую страницу в истории Олимпиады по своим масштабам, содержанию и зрелищности. Что касается приобщения к зимним видам спорта, думаю, что эта весьма актуальная идея на фоне пандемии, которая показала важность укрепления иммунитета и здоровья населения в масштабах государства не только в Китае, но и в мире в целом. Здоровый образ жизни и занятие спортом, думаю, постепенно станут глобальным трендом. Отрадно, что зимние виды спорта становятся популярными и доступными для столь громадного количества простых людей и любителей спорта в Китае. Хочу особо отметить, что международными туристическими агентствами кыргызстанские горнолыжные базы неоднократно были включены в топ десять стран для зимнего спорта, так что мы приглашаем китайских спортсменов и любителей спорта в Кыргызстан для новых ярких ощущений и впечатлений, которые исходят от кыргызской природы.

Источник: bulak.kg