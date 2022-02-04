На кыргызско-казахской границе задержали двух мужчин с 12 кг наркотиков

ГКНБ пресечен канал незаконного оборота наркотических средств через госграницу Кыргызстана с Казахстаном.

По данным пресс-службы ведомства, 3 февраля на участке Аманбаево Кара-Бууринского района при попытке незаконного провоза наркотиков через кыргызско-казахскую госграницу были задержаны граждане КР К.К.М. и А.М.А.

Установлено, что К.К.М. ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков. В ходе досмотра у подозреваемого обнаружено 3 полиэтиленовых мешка общим весом около 12 кг с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом (культивированная индийская конопля).

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».

Устанавливается происхождение наркотических средств, а также соучастники данного преступления









Источник: bulak.kg