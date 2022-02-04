МВД предлагает лишать водительских прав за серьезные нарушения ПДД

Сев за руль пьяным в течение срока лишения водительского удостоверения, водитель потеряет право управлять автомобилем еще на 10 лет.

Министерство внутренних дел предлагает лишать водителей права управлять автомобильным транспортом за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, предусмотрено ужесточение наказаний за другие нарушения ПДД. Проект поправок в законы в сфере безопасности дорожного движения вынесен на общественное обсуждение.

Так, водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может лишиться водительских прав на три года. Если по вине пьяного водителя причинен материальный ущерб или вред здоровью, срок лишения прав увеличивается до пяти лет.

Сев за руль пьяным в течение срока лишения водительского удостоверения, водитель потеряет право управлять автомобилем еще на 10 лет.

В случае, если за рулем окажется пьяный водитель без права управлять автотранспортными средствами, он будет арестован на трое суток. За аналогичное нарушение в течение года водителя арестуют уже на 7 суток.

Лишиться прав на полгода могут автохулиганы, если нарушение будет совершено повторно в течение одного года.

Также лишение прав на 1 год предусмотрено, в случае если водитель попался с подложными номерами дважды в течение года.

Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, при отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния также влечет лишение права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев.

Кроме того, предусмотрено ужесточение наказаний за некоторые виды нарушений ПДД

Увеличены штрафы за превышение скорости на 40 и более км. в час. Так, если водитель превысит установленную скорость от 40 до 60 км. в час штраф составит 10 тысяч сомов, при превышении от 60 км и более – 20 тысяч сомов.

Нарушение правил проезда перекрестков или проезд на запрещающий сигнал светофора либо запрещающий жест регулировщика; нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, а равно движение по тротуарам либо пешеходным или велосипедным дорожкам; нарушение правил пользования средствами связи водителем во время движения транспортного средства, не оборудованного техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей специальных транспортных средств во время выполнения ими неотложных служебных задач) – влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 5,5 тысяч сомов.

Нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 15 тысяч сомов.

Допуск уполномоченным лицом к участию в дорожном движении транспортного средства с техническими неисправностями, при которых запрещена его эксплуатация, или не прошедшего обязательный технический осмотр либо не зарегистрированного в установленном порядке влекут наложение штрафа на юридических лиц в размере 28 тысяч сомов.

Источник: reporter.kg