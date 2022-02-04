"Омикрон" является большим облегчением: он намного более заразен, однако гораздо менее опасен и смертоносен"
Поэтому есть шанс, что пандемия станет управляемой, похожей на грипп, и уже через несколько месяцев многие страны Евросоюза смогут снять ограничения, хотя полностью попрощаться с коронавирусом не удастся, сказал РИА Новости вирусолог, преподаватель бельгийского университета KU Leuven Марк ван Ранст.
"Омикрон" является большим облегчением: он намного более заразен, однако гораздо менее опасен и смертоносен", - отметил эксперт.
Он также отметил, что намного больше людей заражается им, хотя иногда носители просто распространяют вирус, не чувствуя симптомов болезни.
"Естественный иммунитет, выработанный всеми теми, кто перенес инфекцию в легкой форме, а также большое количество привитых людей, которые не болеют тяжело, превращают пандемию коронавируса в сезонный грипп. Это то, на что мы надеемся. Однако не ждите, что COVID полностью исчезнет", - сказал он.
Вероятность появления новых штаммов COVID все еще высока, считает эксперт. "Земля имеет два полушария, и когда в Северном полушарии ситуация улучшается с приходом весны, в Южном полушарии она ухудшается с приходом осени и зимы", - пояснил он.
Источник: vb.kg
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