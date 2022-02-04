Сабырбек Джумабеков: «Коррупция наблюдается в ваших, а не в наших тендерах»

У нас нет элементов коррупции, тендеры проходят отлично, хотя вся коррупция обычно в тендерах.
На заявление министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева отреагировал глава Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков.
По его словам, центр не был приватизирован и работает по закону. Не соответствует действительности и информация о том, что он сам себя назначил директором.
«У нас нет элементов коррупции, тендеры проходят отлично, хотя вся коррупция обычно в тендерах. Несмотря на все экономические трудности, наш центр вышел на мировой уровень. Заключены контракты с научными центрами СНГ, сотрудничаем с учреждениями из Турции, Германии, Японии. Большие институты, центры травматологии нас уважают, приглашают, сотрудничают. Палаты выглядят не так хорошо, но мы отлично снабдили операционные отделения. В то же время государство не выделяет ни сома на имплантаты, пациенты вынуждены покупать их на свои деньги. Сами операции проводятся бесплатно», — сказал Сабырбек Джумабеков.
Источник: Argument.kg
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