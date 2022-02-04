Алмазбек Акматалиев: Таджики поняли, что кыргызская армия усилилась

Только тогда соседи будут сговорчивыми. Иначе обнаглеют!

Политолог Алмазбек Атамбаев поделился мнением о ситуации на кыргызско-таджикской границе.

— Я убедился в одном: процесс согласования границ с таджиками может затянуться. Их стратегия со временем становится ясной: регулярно поднимать какую-то шумиху, чтобы открыть коридор в Ворух! По всей видимости, они неправильно понимают наше стремление к переговорам, жить по-соседски. Это не признак слабости или трусости, уважаемые соседи! Вы глубоко заблуждаетесь, если так думаете, любому терпению приходит конец.

Чем недавний конфликт отличался от предыдущего? Стало очевидно, что кыргызские военнослужащие, пограничники усилились, готовы дать жесткую «ответку», кажется, таджики в этом убедились. Это действительно так…

Поэтому неважно, в каком ключе идут правительственные переговоры, сколько времени на это уходит, надо усиливать вооруженные силы! Надо всесторонне, на правительственном уровне поддерживать отважное местное население!

Только тогда соседи будут сговорчивыми. Иначе обнаглеют!