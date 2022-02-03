Курсан Асанов освобожден из СИЗО

Судебная коллегия Бишкекского горсуда, вернувшись из совещательной комнаты, изменила ему меру пресечения на домашний арест.

Сегодня, 3 февраля, в Бишкекском горсуде прошло судебное разбирательство по апелляционной жалобе адвокатов по изменению меры пресечения для обвиняемого в захвате власти Курсана Асанова.

Заседание было назначено на 09:30, но по неизвестным причинам процесс был отложен на 16:00.

В зале суда адвокат Чынара Джакупбекова попросила судей изменить своему подзащитному меру пресечения,

Судебная коллегия Бишкекского горсуда, вернувшись из совещательной комнаты, изменила ему меру пресечения на домашний арест.

Напомним, Асанова задержали после опубликования в Интернете записи, на которой он якобы разговаривает с кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Алмазом Сарыбаевым о намерении захватить власть. В настоящее время Асанов находится в СИЗО-50, где держат особо опасных преступников.

Источник: kaktus.media