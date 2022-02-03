В Казахстане еще не решили: строить АЭС или нет

Болат Акчулаков стал министром энергетики Казахстана 11 января.
Министр энергетики Болат Акчулаков высказался о строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
"Строительство АЭС - вопрос очень тонкий, поэтому здесь никаких пока решений нет, будем мы строить или нет. В прогнозном балансе до 2035 года рассматриваются разные вопросы. Вы знаете, что сегодня ввиду того, что ведется зеленая политика, на повестке дня стоят ограничения и так далее, мы не можем расширять генерацию на угле, потому что экологически он не такой чистый", - прокомментировал глава ведомства на онлайн-брифинге в СЦК.
При этом министр отметил, что газ как переходное топливо для использования на генерацию электроэнергии является более чистым, однако и его запасы ограничены.
"Поэтому мы смотрим разные варианты. АЭС - лишь одна из опций, которые могут рассматриваться. Но вопрос этот очень тонкий, он требует очень тонкого максимального изучения, с привлечением общественности в первую очередь. Пока явных решений по строительству станции на каком-то участке в Казахстане нет", - добавил Болат Акчулаков.
Болат Акчулаков стал министром энергетики Казахстана 11 января.
Ранее глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявлял, что поселок Улкен в Алматинской области больше всего подходит для строительства атомной электростанции.
Источник: vb.kg
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