Чиновники ГП «Соцсервис» присвоили 100 млн сомов, выделенные для разработки информсистем

На основании добытых в ходе следствия доказательств 2 февраля был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший директор ГП «Соцсервис» «А.А.».

ГКНБ КР выявлены факты незаконного присвоения бюджетных средств со стороны госпредприятий, реализующих проекты «Цифровой Кыргызстан 2019-2023».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2020 году ГП «Соцсервис», входящему в структуру Министерства цифрового развития, были выделены денежные средства в сумме 101 млн. 900 тыс. сомов для разработки и внедрения информационных систем для госорганов, регулирующих социальную сферу.

Однако, должностные лица предприятия вступили в преступный сговор и под видом разработки отмеченных информационных систем незаконно вывели бюджетные средства и присвоили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.210 ч.4 п.1 УК КР (Присвоение или растрата вверенного имущества).

«В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что большинство информационных систем не были разработаны и внедрены, тем самым государству нанесен многомиллионный ущерб, а реализация стратегически важной госпрограммы по цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» необоснованно затягивается», — говорится в сообщении.

На основании добытых в ходе следствия доказательств 2 февраля был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший директор ГП «Соцсервис» «А.А.».

Проводится дальнейшая работа по установлению других причастных лиц к преступлению, назначены необходимые аудиторские проверки для установления точной суммы ущерба.

Источник: bulak.kg