Мошенники вымогают деньги, прикрываясь именем президента

Участились случаи мошенничества с якобы приглашением на мероприятия с участием главы государства и вымоганием денежных средств.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте президента
"Уважаемые кыргызстанцы, в последнее время участились случаи мошенничества, когда представляясь различными должностными лицами, поступают звонки гражданам с приглашением на якобы личные мероприятия с участием президента КР. Таким образом, войдя в доверие обманным путем, мошенники вымогают денежные средства у кыргызстанцев. Просим граждан быть бдительными, не вестись на подобные действия мошенников, а при столкновении с подобными случаями – незамедлительно обращаться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Источник: vb.kg
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