Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 12

Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Китай

Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Китай.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, а также проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

На встрече глав двух дружественных государств будут обсуждаться актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В состав делегации Кыргызской Республики вошли:

- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;

- заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев;

- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Канайым Бактыгулова;

- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;

- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев.


Источник: vb.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить