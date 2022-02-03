Садыр Жапаров вылетел с рабочим визитом в Китай

Президент Кыргызстана вылетел с рабочим визитом в Китай.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках визита Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, а также проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.
На встрече глав двух дружественных государств будут обсуждаться актуальные вопросы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
В состав делегации Кыргызской Республики вошли:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Жээнбек Кулубаев;
- чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Канайым Бактыгулова;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев.
Источник: vb.kg
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