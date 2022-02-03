(Видео) Сабырбек Джумабеков: Я готов отдать свое место, но ради чего я должен жертвовать?

Глава БНИЦТО Сабырбек Джумабеков опроверг заявления о приватизации больницы.
Об этом он заявил журналистам во время брифинга.
Глава центра сказал, что не намерен уходить и будет бороться до конца.
"Я готов отдать свое место, но ради чего я должен жертвовать? Для того чтобы вычеркнуть весь прогресс и достижения? Я не собираюсь уходить и буду бороться до конца. Мы докажем нашему министру, что БНИЦТО должен работать во благо нашего населения. Министр не берет телефон, я ему столько сообщений отправил и уже дал проект положения", - сказал Джумабеков.
По словам врача, министра раздражает слово "Бишкек" в названии больницы.
"Министр хочет сделать обычную больницу, чтобы мы оказывали экстренную помощь. Но это и так наша работа. Все к нам приезжают. Он только шапку поменяет, но все функции остаются. Но это не будет научным центром. Исчезнет диссертационный совет, им придется в Россию ездить, чтобы защитить свои работы", - отметил Джумабеков.
Он также опроверг слова министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева о приватизации больницы.
"Это государственная больница вплоть до гвоздей. Это просто ложь, обман. Никаких приватизаций нет, все государственное. Нас проверяет Счетная палата", - заключил директор центра.
Источник: kaktus.media
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