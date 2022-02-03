Омурбек Текебаев назначен послом Кыргызстана в Германии

Текебаев назначен послом Кыргызстана в Германии.
Как стало известно Kaktus.media, президент Садыр Жапаров сегодня, 3 февраля, подписал указ о его назначении без согласования в комитете Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.
Отметим, в обществе не раз ходили разговоры о рассмотрении кандидатуры Текебаева на пост главы посольства КР в Германии. Но сам политик не подтверждал данную информацию.
Напомним, ранее глава государства подписал указ о назначении Идриса Кадыркулова послом Кыргызстана в Украине, несмотря на отклонение его кандидатуры в комитете.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!