Омурбек Текебаев назначен послом Кыргызстана в Германии

Текебаев назначен послом Кыргызстана в Германии.

Как стало известно Kaktus.media, президент Садыр Жапаров сегодня, 3 февраля, подписал указ о его назначении без согласования в комитете Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Отметим, в обществе не раз ходили разговоры о рассмотрении кандидатуры Текебаева на пост главы посольства КР в Германии. Но сам политик не подтверждал данную информацию.

Напомним, ранее глава государства подписал указ о назначении Идриса Кадыркулова послом Кыргызстана в Украине, несмотря на отклонение его кандидатуры в комитете.

Источник: kaktus.media