ГКНБ: Задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший директор ГП «Соцсервис»

Бишкек, "Саясат. kg". На основании добытых в ходе следствия доказательств 2 февраля 2022 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший директор ГП «Соцсервис» «А.А.».

ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по демонтажу коррупционных проявлений в органах государственной власти, а также предприятиях с государственной долей, в том числе финансируемых из государственного бюджета, выявлены факты незаконного присвоения бюджетных средств со стороны государственных предприятий, реализующих проекты «Цифровой Кыргызстан 2019-2023».

Так, в рамках Правительством Кыргызской Республики в 2020 году государственному предприятию «Соцсервис», входящему в структуру Министерства цифрового развития, были выделены денежные средства в сумме 101 млн. 900 тыс. сомов для разработки и внедрения информационных систем для государственных органов, регулирующих социальную сферу.

Однако, должностные лица ГП «Соцсервис» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики (ныне Министерство цифрового развития), вступили в преступный сговор и под видом разработки отмеченных информационных систем, незаконно вывели бюджетные средства и присвоили.

По данному факту ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по ст.210 ч.4 п.1 УК КР (Присвоение или растрата вверенного имущества), а в ходе расследования полученные данные нашли свое подтверждение.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что большинство информационных систем не были разработаны и внедрены, тем самым государству нанесен многомиллионный ущерб, а реализация стратегически важной государственной программы по цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» необоснованно затягивается.

На основании добытых в ходе следствия доказательств 2 февраля 2022 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший директор ГП «Соцсервис» «А.А.».

Проводится дальнейшая работа по установлению других причастных лиц к преступлению, назначены необходимые аудиторские проверки для установления точной суммы ущерба.