Торобаев предложил убрать границы между Кыргызстаном и Казахстаном

Депутат Бакыт Торобаев на заседании Жогорку Кенеша предложил убрать границы между Кыргызстаном и Казахстаном.

По его словам, когда в Казахстане были январские события, наши граждане встречали казахстанцев в аэропортах России и Бишкека, предоставляли им отели и еду.

«Приведу пример, вот между Россией и Белоруссией нет границ. Поднимайте эту тему, и у нас с Казахстаном не должно быть границы. Россия и Беларусь называются Союзным государством. Мы тоже должны поднять этот вопрос», — сказал он.



Источник: reporter.kg