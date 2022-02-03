Секретарь Совбеза прокомментировал конфликт на кыргызско-таджикской границе

Нужна политическая воля с таджикской стороны.

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов прокомментировал ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана. Своим мнением он поделился в эфире программы радио "Азаттык".

По его словам, сейчас на границе работают две комиссии - первая должна расследовать причины конфликта, вторая комиссия должна проконтролировать отвод дополнительных сил и техники двух стран из зоны конфликта. По его оценке, сейчас ситуация на границе стабильная, местные жители могут не опасаться.

Иманкулов считает, что нужно поддерживать дружественные отношения кыргызского и таджикского народов, которые проживают в этих местностях. Он подчеркнул, что для предотвращения вооруженных конфликтов до окончательного решения вопросов по границам нужна политическая воля.

"Нужна политическая воля с таджикской стороны. С нашей стороны, могу ответственно заявить, такая политическая воля есть. У нас есть добрые намерения поддерживать дружественные, добрососедские отношения, и мы это подчеркиваем, приглашаем к переговорам. Если не сегодня, то завтра вопросы должны решиться. Мы говорим, что неописанные участки не должны быть причиной вооруженных столкновений сторон", - сказал Иманкулов.

Источник: Кактуз