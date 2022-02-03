МИД Таджикистана призывает своих граждан воздержаться от поездок в Кыргызстан

Фиксируются факты задержания компетентными ведомствами Кыргызстана таджикских студентов на пунктах пропуска государственной границы.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Несмотря на принятие 22 октября 2021 года Кабинетом Министров Кыргызской Республики распоряжения, согласно которому граждане Таджикистана получают возможность въехать в Кыргызстан для прохождения обучения и работать в образовательных организациях этой страны, таджикской стороной фиксируются факты предвзятого отношения к гражданам Таджикистана на территории Кыргызстана.

Высшие учебные заведения Кыргызстана продолжают практику искусственного затягивания процесса возвращения документации таджикских студентов, чинят препятствия при обращении таджикских студентов для выдачи необходимой документации для осуществления перевода в образовательные организации Таджикистана. При этом часто условием для возвращения документации ставится обязательное произведение оплаты за полный учебный год, что зачастую не предусмотрено действующими контрактами таджикских студентов с образовательными организациями Кыргызстана.

Фиксируются факты задержания компетентными ведомствами Кыргызстана таджикских студентов на пунктах пропуска государственной границы.

С учетом вышеобозначенного МИД Таджикистана обращается к гражданам нашей страны, проходящим обучение и работающим в образовательных организациях в Кыргызстане, с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в эту страну.

Одновременно МИД напоминает всем гражданам Таджикистана, что в связи с принятием без предварительного уведомления Кабинетом Министров Кыргызской Республики распоряжения №12-р от 21 мая 2021 года въезд граждан Таджикистана в Кыргызстан или их транзитное следование в другие страны через территорию Кыргызстана все еще остается под запретом», — говорится в сообщении.

Источник: bulak.kg