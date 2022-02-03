Айбалаев: Основная цель таджиков – любыми способами завладеть землями и водой Баткенского, Лейлекского районов

Пока наши предыдущие президенты радовались тому, что они стали президентами, другие лидеры решали свои пограничные вопросы.

Таджики ставили перед собой цель – почаще устраивать конфликты, запугать жителей кыргызских сел, вытеснить и занять их земли. Такое мнение в интервью медиа «ПолитКлиника» озвучил бывший губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев.

По его словам, самый эффективный способ урегулирования пограничного вопроса – продолжить вести переговоры, не допуская конфликты.

«Пока наши предыдущие президенты радовались тому, что они стали президентами, другие лидеры решали свои пограничные вопросы. Поэтому нынешней власти нелегко. Если и эти не решат, то вопрос еще сильнее усложнится. Численность населения Таджикистана многочисленна, по сравнению с нами, и у них высокая динамика роста. Земель нет, воды не хватает. Поэтому основная цель таджиков заключается в том, чтобы любыми способами завладеть землями и водой Баткенского, Лейлекского районов. Об этом нельзя забывать при решении пограничного вопроса. Самое главное – уберечь наши земли и воду», – сказал Айбалаев.

Источник: Медиа центр