Разве нельзя вместо АЭС строить ГЭС?

В Кыргызстане сохраняется сейсмическая активность.

Некоторые решения власти не поддаются объяснению. Ранее объявили, что на берегу Иссык-Куля построят город Асман, что до сих пор обсуждается общественностью. Нет человека, который бы ответил на этот вопрос – откуда поступят деньги на этот проект, как будут возвращаться эти деньги кредиторам?

Не завершились дискуссии по этому сказочному проекту, как кабмин сообщил о планах строительства в Кыргызстане АЭС совместно с российским предприятием «Росатом». Неизвестно, с какими мыслями и целью они пришли к такому выводу, но страны мира всячески пытаются избежать строительства АЭС, а мы к этому стремимся. Как это понимать?

В Кыргызстане сохраняется сейсмическая активность. На такой земле нельзя строить АЭС. Если будет сильное землетрясение, то АЭС может взорваться, что отразиться на жизни и здоровье людей. Кроме того, АЭС нужно строить на равнине, в 60-70 км от поселений. А есть ли у нас такая земля?

На строительство АЭС предположительно уйдет 3 млрд долларов. Мы всегда говорим о высоком гидроэнергетическом потенциале Кыргызстана. Так почему на эти деньги мы не построим около 10 малых ГЭС, вместо АЭС? Они не таят в себе угрозу для жизни человека, да и с экологической точки зрения безвредны. Почему кабмин не займется этим вопросом?

Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 02.02.2022 / стр. 5