Мирбек Маниясов, активист: «Президент решил земельный вопрос, который оставался неразрешенным многие годы»

Мое предложение президенту – устройте круглый стол с гражданскими активистами, выслушайте наше мнение, работайте сообща.

— Прошел год с тех пор, как президент Садыр Жапаров приступил к обязанностям президента. Как вы оцените работу главы государства за этот год?

— Самое главное – заручился поддержкой народа. Но в кадровой политике захромал немного. Его окружение тянет его назад, выставляет в невыгодном свете. Решил в пользу народа земельный вопрос, трансформацию, что оставалось нерешенным на протяжении многих лет. Началось строительство малых ГЭС…

Мое предложение президенту – устройте круглый стол с гражданскими активистами, выслушайте наше мнение, работайте сообща. Мы ходим среди народа. Знаем о многих проблемах. Пора переходить от критики к делу. Нам нужно содействовать правительству, а не критиковать… Тогда чаяния народа будут исполнены… А президент делает что может.

Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 02.02.2022 / стр. 6