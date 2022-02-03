Узаконят удаленную работу

В справке министерства говорится, что есть норма о наемных рабочих, но для них не предусмотрена удаленная работа.

В Трудовой кодекс планируется ввести норму об удаленной работе. Из Министерства труда, социальной защиты и миграции сообщили о том, что такая инициатива вынесена на общественное обсуждение.

В справке министерства говорится, что есть норма о наемных рабочих, но для них не предусмотрена удаленная работа. Если в документ будет внесено изменение, работодатель может на электронной основе составить трудовой договор с сотрудником, который будет работать удаленно, для чего необходима электронная подпись. Создание электронного трудового договора ускорит процесс официального трудоустройства, даст широкие возможности для удаленной работы. Соискатели могут участвовать в онлайн-собеседовании, даже находясь в другом регионе, заключить трудовой контракт. Такое изменение в трудовом кодексе даст преимущества для обеих сторон. Женщины, которые не могут покинуть свое жилье, присматривая за детьми, получают возможность официально трудоустроиться и получать зарплату.

Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 02.02.2022 / стр. 5