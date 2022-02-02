Камчыбек Ташиев: На границе сейчас обстановка напряженная

Я показал им протокол, разъяснил содержание, рассказал, что коридор не будет предоставлен, дополнительные дороги не будут строиться.

Сегодня, 2 февраля, депутаты Жогорку Кенеша заслушали информацию кабинета министров о конфликте на кыргызско-таджикской государственной границе за закрытыми дверями. После рассмотрения вопроса вице-премьер-министр, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, чем закончилось обсуждение.

По его словам, депутаты спрашивали, на самом ли деле будет коридор в Ворух.

"Я показал им протокол, разъяснил содержание, рассказал, что коридор не будет предоставлен, дополнительные дороги не будут строиться. С восточной стороны села Ак-Сай для безопасности жителей, направляющихся в Ворух, предусмотрена дорога. В протоколе четко написано, что статус данной дороги определяется государственным соглашением между двух стран. Решать будут президенты. Им мы внесем предложения. Там также будет прописано, где будет проходить дорога, чья она будет, ее длина, кто будет обслуживать, кто будет платить. Строительство только потом начнется", - сообщил Ташиев.

Он добавил, что межгосударственная комиссия начнет работать на следующей неделе.

Работа завершится, когда стороны комиссии придут к соглашению. Нужно в любом случае решить пограничные вопросы, так как без их решения спокойствие народа мы не можем обеспечить.

Глава ГКНБ отметил, что 39-й протокол открытый, с ним можно ознакомиться.

"Просто его довели до такого уровня, как будто бы этот протокол является невыгодным для нашей страны. При этом, когда подписывали протокол, мы ввели механизмы его реализации. Там все пункты по безопасности предусмотрены. Мы уверены, если он заработает по тому замыслу, который мы вкладывали, нам выгодно. Кому-то выгодно показывать это в плохом свете", - заявил он.

По его словам, в протоколе указаны три пункта:

Стабилизация обстановки с 1 мая 2021 года.

Описание пунктов пропуска в местностях, где живут люди (это выполнено).

Строительство дороги.

Его спросили, когда будет завершена работа.

"В этом году, возможно. Возможно, и на следующий год", - отметил Ташиев.

На границе сейчас обстановка, не сказал бы, что спокойная, напряженная. Но при этом пока нет никаких предпосылок для конфликта. В любом случае вопрос решится, рано или поздно.

27 января в 18:30 ситуация на границе в Баткенской области вновь обострилась.

Пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района Баткенской области.

Погранслужба КР перешла на усиленный режим несения службы.

По предварительной информации, таджикские военные использовали минометы и гранатометы.

Поздно ночью КР и РТ договорились о полном прекращении огня, отводе дополнительных сил и средств, стянутых к границе, открытии движения по автодороге Баткен - Исфана и совместном патрулировании приграничных районов.

Минздрав КР сообщает о 13 пострадавших.

На утро 28 января погранслужба КР заявляет о спокойной обстановке на границе.

Стороны договорились создать совместную комиссию по расследованию причин инцидента, обеспечить возвращение местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта, произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований, обеспечить разблокирование всех дорог, восстановление разрушенной инфраструктуры и линий электропередачи.

Акылбек Жапаров провел совещание, на котором поручил восстановить общественный порядок, вернуть эвакуированных в их дома и начать восстановление пострадавшей области.

Источник: kaktus.media