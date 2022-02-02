Камчыбек Ташиев: ГКНБ журналистов не шантажирует

ГКНБ не распространял никаких материалов.
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня после заседания Жогорку Кенеша ответил на вопросы журналистов.
В частности, журналисты попросили его прокомментировать информацию, что сотрудники ГКНБ шантажируют сотрудницу Temirov Live.
Ташиев заявил, что «все это вранье и сотрудники Госкомитета журналистов не шантажируют».
«ГКНБ не распространял никаких материалов. Да их у нас и нет, потому что расследование проводили не мы, а МВД. Данное дело не имеет к нам никакого отношения. Обращайтесь к тем, кто ведет расследование», — сказал Ташиев.
Источник: bulak.kg
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