Камчыбек Ташиев: ГКНБ журналистов не шантажирует

ГКНБ не распространял никаких материалов.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня после заседания Жогорку Кенеша ответил на вопросы журналистов.

В частности, журналисты попросили его прокомментировать информацию, что сотрудники ГКНБ шантажируют сотрудницу Temirov Live.

Ташиев заявил, что «все это вранье и сотрудники Госкомитета журналистов не шантажируют».

«ГКНБ не распространял никаких материалов. Да их у нас и нет, потому что расследование проводили не мы, а МВД. Данное дело не имеет к нам никакого отношения. Обращайтесь к тем, кто ведет расследование», — сказал Ташиев.

Источник: bulak.kg