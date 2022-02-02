В 07:27 пожар был локализован, в 08:05 полностью ликвидирован.
В Караколе, сегодня, 2 февраля, около 07:10 утра, в пожарную службу МЧС поступило сообщение о том, что произошел пожар в одном из филиалов банка "Дос Кредо", по улице Токтогула, сообщает пресс-центр МЧС.
К тушению привлечен один пожарный расчет спасательной части №15 Каракола.
В 07:27 пожар был локализован, в 08:05 полностью ликвидирован.
Всего сгорело 2 квадратных метра внутренней отделки помещения и пластиковое окна. Причина пожара в настоящее время уточняется.
Источник: vb.kg
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