В Караколе произошел пожар в филиала банка "Дос Кредо"

В 07:27 пожар был локализован, в 08:05 полностью ликвидирован.

В Караколе, сегодня, 2 февраля, около 07:10 утра, в пожарную службу МЧС поступило сообщение о том, что произошел пожар в одном из филиалов банка "Дос Кредо", по улице Токтогула, сообщает пресс-центр МЧС.

К тушению привлечен один пожарный расчет спасательной части №15 Каракола.

В 07:27 пожар был локализован, в 08:05 полностью ликвидирован.

Всего сгорело 2 квадратных метра внутренней отделки помещения и пластиковое окна. Причина пожара в настоящее время уточняется.



Источник: vb.kg